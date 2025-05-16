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Göksel'in son halini kimse tanıyamadı! Çok fena sosyal medyanın diline düştü: "Buna ne olmuş böyle"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Göksel&#039;in son halini kimse tanıyamadı! Çok fena sosyal medyanın diline düştü: &quot;Buna ne olmuş böyle&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2000’li yıllara “Dursun Zaman”, “Uzaktan” ve “Bir Seni Konuşurum” gibi unutulmaz şarkılarla damga vuran ünlü şarkıcı Göksel, bu kez görünümüyle gündemde. Son haliyle dikkat çeken sanatçının yüzündeki değişimi görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

2000’li yıllara damga vuran “Dursun Zaman”, “Uzaktan” ve “Bir Seni Konuşurum” gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Göksel, bu kez müziğiyle değil, değişen görünümüyle gündeme geldi.

Göksel'in son halini kimse tanıyamadı: Çok fena sosyal medyanın diline fena düştü:

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM ÇOK KONUŞULDU

53 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz günlerde imajında dikkat çeken bir yeniliğe gitmişti. Uzun saçlarıyla verdiği pozlar takipçilerinin ilgisini çekerken, son paylaşımı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Göksel'in son halini kimse tanıyamadı: Çok fena sosyal medyanın diline fena düştü:

At çiftliğinde çekilen fotoğraflarını paylaşan Göksel’in yüzündeki belirgin değişim, hayranlarını şaşkına çevirdi. Bazı kullanıcılar bu değişimi filtreye bağlarken, kimileri estetik müdahale olabileceğini öne sürdü. Ancak ortak görüş, sanatçının neredeyse tanınmaz hale geldiği yönünde oldu.

Göksel'in son halini kimse tanıyamadı: Çok fena sosyal medyanın diline fena düştü:

Göksel, yaptığı paylaşımlarla her ne kadar gündemde kalmaya devam etse de, sosyal medya kullanıcıları şarkıcının son haliyle ilgili “Çok değişmişsin”, "Buna ne olmuş böyle", “Tanıyamadık” gibi yorumlar yaptılar.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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