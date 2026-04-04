TRT 1 ekranlarının uzun soluklu ve geniş izleyici kitlesine sahip dizisi Gönül Dağı, yeni bölümleri öncesinde dikkat çeken bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. 6 sezondur cumartesi akşamlarına damga vuran yapımda, Taylan Kaya karakterini oynayan Bülent Şakrak’ın projeye veda etmeye hazırlandığı öğrenildi.

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölüm öncesinde başrol oyuncularından Bülent Şakrak’ın ayrılığıyla gündeme gelerek izleyicileri şaşırtan bir gelişmeyle dikkat çekti.

BÜLENT ŞAKRAK VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre, söz konusu ayrılığın dizinin 216. bölümünde gerçekleşeceği belirtiliyor. Edinilen kulis bilgileri, Taylan Kaya karakterinin hikayesinin senaryo gereği tamamlandığını ve bu nedenle karakterin diziden ayrılacağını ortaya koyuyor. Bu gelişme, dizinin sadık izleyicileri arasında şimdiden üzüntüye neden oldu.

Gönül Dağı izleyicisi üzülecek! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

GORA 4 GORA’DA YER ALACAK

Öte yandan başarılı oyuncu Bülent Şakrak’ın kariyerinde yeni projeler de dikkat çekiyor. Dijital platform tabii için hazırlanan Gassal adlı yapımda “Maşallah” karakteriyle konuk oyuncu olarak yer alan Şakrak’ın, yaz aylarında Cem Yılmaz imzasını taşıyan GORA 4 GORA projesinde de rol alacağı ifade ediliyor.

TİYATRO OYUNUNDA DA OYNAYACAK

Bunun yanı sıra Şakrak, tiyatro sahnesine de iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Kendi kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği tek kişilik oyunu Canbaz ile seyirci karşısına geçmeye hazırlanıyor.

