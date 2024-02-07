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    • Hababam Sınıfı'nın Kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu son halini paylaştı! Görenler tanıyamıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hababam Sınıfı&#039;nın Kalem Şakir&#039;i Bülent İğdiroğlu son halini paylaştı! Görenler tanıyamıyor
    Hababam Sınıfı, Yeşilçam, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk sinema tarihinin en sevilen serilerinden olan Hababam Sınıfı'nın "Kalem Şakir"i Bülent İğdıroğlu son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Serinin 3 filminde de rol alan İğdiroğlu'nun eski halinden eser kalmamış. Şimdilerde 71 yaşında olan ünlü oyuncuyu görenler tanımakta zorlanıyor.

    Yeşilçam'ın oyuncuları, mekanı ve müziğiyle efsaneleşmiş Hababam Sınıfı hala en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Hafızalara kazınan her bir oyuncusunun hayatı merak konusu olurken, serinin 3 filminde "Kalem Şakir" rolünü canlandıran Bülent İğdiroğlu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

    EKRANLARDAN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR

    Birçok yıldız oyuncusunu toprağa verdiğini filmde umursamaz tavrıyla dikkat çeken Bülent İğdiroğlu çoğu meslektaşı gibi ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

    Hababam Sınıfı'nın Kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu son halini paylaştı! Görenler tanıyamıyor

    SAÇI SAKALI BEYAZLAMIŞ

    Siyah saçları ve hafif çekik gözleriyle hafızalara kazınan oyuncu artık 71 yaşında. Saçlarına kar düşen oyuncunun son paylaşımı hayranlarını duygulandırdı. Zamana karşı koyamasa da hayat enerjisini kaybetmeyen usta oyuncuya övgü mesajları yağdı.

    Hababam Sınıfı'nın Kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu son halini paylaştı! Görenler tanıyamıyor

    Hababam Sınıfı'nın Kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu son halini paylaştı! Görenler tanıyamıyor

    Hababam Sınıfı'nın Kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu son halini paylaştı! Görenler tanıyamıyor

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hababam SınıfıYeşilçam
    Haberler > Magazin > Hababam Sınıfı'nın Kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu son halini paylaştı! Görenler tanıyamıyor
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