Hababam Sınıfı'nın Kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu son halini paylaştı! Görenler tanıyamıyor

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Şubat 2024 10:27 - Güncelleme: 7 Şubat 2024 10:44 - Güncelleme:

Hababam Sınıfı, Yeşilçam, Haber

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Türk sinema tarihinin en sevilen serilerinden olan Hababam Sınıfı'nın "Kalem Şakir"i Bülent İğdıroğlu son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Serinin 3 filminde de rol alan İğdiroğlu'nun eski halinden eser kalmamış. Şimdilerde 71 yaşında olan ünlü oyuncuyu görenler tanımakta zorlanıyor.