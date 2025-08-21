“Hadise Haddini Bil” etiketi gündem oldu! Pozuna tepkiler çığ gibi…

Pop şarkıcısı Hadise, Amerikalı rapçi Nicki Minaj’ın bir şarkısının klibinde verdiği pozu yeniden vererek sosyal medyada yayılan akıma dahil oldu. Yüksek topuklu ayakkabılarıyla masaya çıkan isim elinde şampanya ve kadehle poz verdi.

X ONUN POZUNU KONUŞUYOR: TERBİYESİZLİK

Hadise’nin Instagram’da yer verdiği videoda tespih ve hurma gibi dini simgeleri ayağının altına alması tepki çekti. Bu durum ‘terbiyesizlik’ ve ‘saygısızlık’ olarak nitelendirilirken, yorumlar da çığ gibi büyüdü. Sosyal medya platformu X’te #hadisehaddinibil başlığı en çok konuşulanlar arasına girdi.

HADİSE’YE YORUM ÜSTÜNE YORUM GELDİ

Hadise’nin paylaşımına öfkelenen kullanıcılar, #hadisehaddinibil etiketiyle şarkıcıya tepki yağdırdı.

Bazı kişilerden “İnsanların kutsal değerlerini ayakları altına almak düpedüz rezillik” , “Müslümanlar için önemli değerleri ayaklarının altına alırken alkol şişesi ve kadehini de özellikle üstte tutuyor: Ahlaksızlık, hakaret” , “Dini değerlerimiz aşağılık konulara malzeme olamaz” gibi yorumlar geldi.