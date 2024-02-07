Hadise verdiği sözü tutmadı! Eski O Ses Türkiye yarışmacısından ünlü popçuya yaylım ateşi

2014 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında sempatik tavırları ve güçlü sesiyle damga vuran Sergen Sesli sözünü tutmadığını iddia ettiği Hadise'yi sosyal medya hesabından yaylım ateşine tuttu. Sesli ünlü popçu için "Benim senin sahnene de hiçbir şeyine de ihtiyacım yok." ifadelerini kullandı.

Sergen Sesli, 2014 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Güçlü sesiyle jüriyi kendine hayran bırakan Sesli, ilk turda Hadise'yi seçti. Sesli, daha sonra Yıldız Tilbe'nin takımına geçti ve çapraz düellolara kadar ilerledi. Kendi yazdığı şarkıları da bulunan ve sokak sanatçılığı yapan Sesli sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

SÖZ VERMİŞTİ

O ses Türkiye yarışmasında ilk turda Sesli'ye Murat Boz ve Hadise dönmüştü. Hadise "Beni seçersen benden önce sahneye çıkaracağım seni" diyerek sesliye söz vermişti.

"SENİN SAHNENE İHTİYACIM YOK"

Sergen Sesli, Hadise’nin söz verdiği halde Adana sahnesinde kendisini çıkarmadığını söyledi. Eski yarışmacı ünlü popçunun sözünde durmadığını ima ederek "Benim senin sahnene de hiçbir şeyine de ihtiyacım yok. Ben müzik yaptığım sokakta gayet mutluyum" dedi. Hadise'nin menajerine ulaşamadığını da ifade eden Sergen Sesli ünlü şarkıcı için "Gerçek sanatçı var, sahte sanatçı var, şovmen sanatçı var" ifadelerini kullandı.