“Grey’s Anatomy” ve “Euphoria” dizilerinin yıldızı ABD’li oyuncu Eric Dane, 53 yaşında hayatını kaybetti. Dane’in vefatı, yaklaşık bir yıl önce kendisine konan ALS teşhisi açıklamasının ardından gerçekleşti.

Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen ALS ile mücadele eden ünlü oyuncunun durumu, geçen yıl kamuoyuyla paylaşılmış ve hayranları ile Hollywood camiasında büyük yankı uyandırmıştı.

Dane, kariyeri boyunca televizyon ve sinema dünyasında pek çok başarılı projeye imza atmış, özellikle “Grey’s Anatomy” ve “Euphoria” dizilerindeki rolleriyle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanmıştı. Ölümü, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Hastalığı ortaya çıkmıştı… Eric Dane 53 yaşında hayatını kaybetti

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Eric Dane'in ailesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Büyük bir üzüntüyle, Eric Dane'in ALS hastalığıyla verdiği cesur mücadelenin ardından perşembe (19 Şubat) öğleden sonra vefat ettiğini bildiriyoruz. Son günlerini sevgili dostları, sadık eşi ve dünyasının merkezi olan iki güzel kızı Billie ve Georgia ile çevrili olarak geçirdi. ALS hastalığıyla mücadelesi boyunca Eric, farkındalık ve araştırma konusunda tutkulu bir savunucu oldu ve aynı mücadeleyi veren diğer insanlara yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıydı. Onu çok özleyeceğiz ve her zaman sevgiyle anacağız. Eric, hayranlarını çok seviyordu ve aldığı sevgi ve destek için sonsuza dek minnettar. Ailesi, bu zorlu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyoruz.

ERIC DANE KİMDİR?

ABD’li oyuncu Eric Dane, 2000 yılına kadar çeşitli televizyon filmlerinde rol aldı. Kariyerinin en bilinen dönemi, 2006-2012 yılları arasında yayınlanan medikal drama dizisi “Grey’s Anatomy”de canlandırdığı Dr. Mark McSteamy Sloan karakteri oldu. Dane, sinema dünyasında da dikkat çekici rollere imza attı; 2008 yapımı “Marley ve Ben” filminde Sebastian Tunney’i, 2010 yapımı “Sevgililer Günü” filminde Sean Jackson’ı ve aynı yıl vizyona giren “Burlesque” filminde Marcus Gerber’i canlandırdı. Bu projeler, Dane’in televizyon ve sinemadaki başarısını pekiştirirken, onu geniş kitlelerce tanınan bir isim haline getirdi.

