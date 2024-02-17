Hülya Avşar taklidi affetmedi! Sahte imza kuryenin başını yaktı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, kızının imzasını taklit eden kuryeyi affetmedi.... Kızı Zehra Çilingiroğlu adına imza atan kurye bugün hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada karar veren mahkeme, sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

KURYE HAKİM KARŞISINDA

Hülya Avşar’a ait ödeme emirli icra tebligatını kızı Zehra Çilingiroğlu’na teslim ettiği ancak Çilingiroğlu yerine imza attığı iddiasıyla PTT’nin taşeron firmasında dağıtım görevlisi İbrahim K. hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu "müşteki", PTT’ye bağlı taşeron firmada kurye olarak çalışan İbrahim K. ise "sanık" olarak yer aldı. Duruşmaya sanık İbrahim K. katılırken, Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu’nu avukatı temsil etti.

AVŞAR DURUŞMAYA KATILMADI

Sanık İbrahim K. savunmasında "Tebligat dağıtımı konusunda bize herhangi bir bilgi verilmedi. Ben işe girerken sadece kargo dağıtacağımı düşünmüştüm. Ancak işe başlayınca bunun böyle olmadığını gördüm. Hülya Avşar’a daha önce de tebligat yapmıştım. Hatta bir keresinde almadığı için tebligatı muhtara bırakmıştım" dedi.

Olay tarihinde Avşar’ın adrese gittiğin, sitenin güvenlik personelinin haber verdiğini söyleyen İbrahim K., “Hülya hanımın olmadığını, kızı Zehra Çilingiroğlu’nun evde olduğunu söylediler. Bunun üzerine icra tebligatı olduğu için tebligatı kızına yapabileceğimi bildiğimden evine doğru gittim. Yanlış hatırlamıyorsam asansör inişinde Zehra Çilingiroğlu ile karşılaştım. Acelesi olduğundan bahsediyordu. Ben tebligatı ona verdim. Bunu çok net hatırlıyorum. Telaştan imzasını almadım. Daha doğrusu almayı unuttum" diye konuştu.

"İMZAYI BEN ATTIM, KÖTÜ NİYETİM YOKTU"

Sanık yaptığının suç olduğunu bilmediğini ifade ederek "PTT’de imzasız tebligat parçasını sisteme giriş yapılamadığı için ve tebligatı bizzat Zehra Çilingiroğlu’na verdiğimden bir şey olmaz düşüncesiyle imzayı ben attım. Suç işleme kastım bulunmamaktadır. Suç olduğunu bilsem yapmazdım. Kötü niyetim yoktu" diyerek beraatını talep etti.

AVŞAR’IN AVUKATI SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu’nun avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ederek, “Sanığın eyleminden dolayı müvekkillerim 600 bin TL’lik teminat senedi vermişlerdir. Mallarına haciz gelmiş maddi ve manevi olarak zor günler geçirmişlerdir" diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.