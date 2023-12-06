Icardi'nin eşi Wanda Nara gözyaşlarına boğuldu! Küçük kızının kendisini suçladığı o anları anlattı

6 Aralık 2023 13:47 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 13:55

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sahalardaki performansı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Yıldız ismin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, İtalyan televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Katıldığı "Yıldızlarla Dans" programı nedeniyle Türkiye'den uzakta olan Nara, eşi ve ailesi hakkında konuştu.

Bir süredir lösemiyle mücadele eden Wanda Nara, "Teklifi aldığımda açıkçası durumum çoktan stabil hale gelmişti. Ben de tedavi gördüğüm doktorlara, bu yarışmaya katılıp katılamayacağımı sordum. Bu konuda onların onayını aldım. Gerçek şu ki iyiyim ama hastalığım nedeniyle biraz yorgunum" dedi.

"BİRÇOK YENİ ŞEY ÖĞRENİYORUM"

Yarışma hakkında konuşan ünlü isim, "Fazla zamanımız yok, hayal ettiğimden çok daha az zamanım var. Dünyadaki diğer dans yarışmalarında bir koreografi hazırlamak için 15-20 gününüz oluyor. İtalya'da ise 4 günümüz var, bu çok az. Ayrıca, çok fazla içerik kaydediyoruz. Tüm danslar önceden bir kliple başlıyor ve bu klibin çekimi, hazırlığı, makyajı, saçı, kostüm denemeleri falan neredeyse yarım gün sürüyor. Yeni ritimlerle dans etmek için çok az zamanımız var. Çünkü gerçek şu ki vals, rumba, paso doble gibi dansların ritimlerini bilmiyordum. Bu farklı bir tarz, farklı dans ediliyor ve ben birçok yeni şey öğreniyorum. Bu beni mutlu ediyor" ifadesini kullandı.

"AİLEMİ GERÇEKTEN ÇOK ÖZLÜYORUM"

Ailesi hakkında konuşan ve özlemini dile getiren Nara, şunları söyledi: "Geçen hafta eve geri döndüm. Orada üç gün kaldım. Ağlamak istemiyorum. Çok üzgünüm. En küçük kızım okuldan iki yazılı sonucuyla geldi. Birinden 2, diğerinden 1 almış. 'Sen burada olmadığın için böyle oldu' dedi. Ailemi gerçekten çok özlüyorum."

Wanda Nara, ailesinden uzak kaldığını dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

SINIRSIZ SEYAHAT İZNİ VAR

Wanda Nara, yarışma programıyla yaptığı anlaşmada Türkiye'ye sınırsız seyahat izni olduğunu, bu nedenle çocuklarını ve Icardi'yi ziyaret etmek için de zaman harcadığını dile getirdi.