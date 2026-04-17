“Güneşin Kızları”, “Seni Çok Bekledim” ve “Sen Anlat Karadeniz” gibi yapımlarla tanınan oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar boşandı. Çiftin evliliğinin tek celsede noktalandığı öğrenildi.

İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar, 28 Ekim 2024 tarihinde evlenmişti. Çift, İstanbul'da yakın çevresinin katıldığı bir düğünle ilişkilerini resmiyete dökmüştü. 1,5 yıllık evlilik son buldu.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

“2. Sayfa”nın haberine göre, 2025 yılında kızları Sora’yı kucaklarına alan çiftin evliliği tek celsede sona erdi. Çift, daha önce de sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelmiş, ancak Helvacıoğlu bu söylentileri net bir dille yalanlamıştı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Boşanmanın ardından dikkat çeken bir diğer hamle ise oyuncunun sosyal medya hesabından “Kaspar” soyadını kaldırması ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmesi oldu.

SOLUĞU TÜRBEDE ALDI

Helvacıoğlu, ayrıca boşanma sonrası Beykoz’da bulunan Yuşa Türbesi’ni ziyaret etti. Ünlü isim ziyaretinden fotoğraf da paylaştı.

KIZLARI 2 AYLIKKEN AYRILIK KARARI ALMIŞLAR

İddialara göre çift, kızları henüz 2 aylıkken evlerini ayırma kararı aldı. Ural Kaspar’ın kendi kafesinin karşısında yeni bir daire tuttuğu öne sürülürken, sunucu Nur Tuğba Namlı da Kaspar hakkında “evlilik birliği süresince çeşitli yanlış hamleler ve tercihler yaptığı, ilişkiler kurduğu” yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

