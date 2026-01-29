Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Ünlü sanatçının kardeşi Fikret Taşıyan, yaşanan süreci ve son durumu paylaştı.

YOLDA FENALAŞTI, KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Fikret Taşıyan, Günaydın gazetesinden Ömer Karahan’a yaptığı açıklamada, İstanbul’da çekilecek “Dünden Bugüne” programına katılmak üzere yola çıktıklarını belirterek, “Ağabeyim yolculuk sırasında kendini kötü hissedince Ankara’ya geri dönerek hastaneye başvurduk. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği tespit edildi” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Taşıyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da süreci yakından takip ettiğini belirterek, birçok bakan ve siyasetçinin de bilgi almak için kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi. Sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Fikret Taşıyan, nakil geçmişi nedeniyle doktorların kontrol ve gözlemi sürdürdüğünü, nabız ve kalp ritim değerlerinin olumlu seyrettiğini aktardı.

KARACİĞER VE BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU

“Güz Gülleri” adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakan Taşıyan, 2021 yılında ağır bir sağlık süreci geçirmişti. Karaciğer ve böbrek nakli olan sanatçı, yaklaşık yedi ay süren hastane tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

DURUMU YAKINDA TAKİP EDİLİYOR

Son olarak ünlü sanatçıdan gelen haber sevenlerini üzdü. Taşıyan’ın doktoru Prof. Dr. Balcı, "Hakan Taşıyan hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuş olup, gerekli klinik laboratuvar değerlendirmesi sonrasında kardiyolojik açıdan düşük riskli kabul edilmiştir. Önlem amaçlı olarak koroner yoğun bakımda izlem altına alınmıştır. Hastamızın karaciğer ve böbrek nakil öyküsü bulunduğundan dolayı mevcut klinik durumu multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülmektedir” dedi.

TİTİZLİKLE TEDAVİ EDİLİYOR

Gereken takiplerin yapıldığını bildiren Dr. Balcı, “Şu anda böbrek fonksiyonu testlerinde yükselme olduğundan dolayı bu süreç titizlikle multidisipliner olarak tedavi edilmektedir. Gereken tıbbi takip süreci yapılmaktadır. Hastanın genel durumu gayet iyidir. Hayati bulguları stabildir. Hastanemiz bünyesinde tedavisi sürmektedir. Diğer branşlarla her gün danışarak bu kararı alıyoruz. Genel durumu gayet iyi. Diğer branşlarla ortak vereceğimiz bir karar ama yakın süreç içerisinde taburcu olacağını söyleyebiliriz. Hastamız, böbrek ve karaciğer nakli olduğu için herhangi bir ziyarette bulunulmasını uygun görmüyoruz" diye konuştu.

