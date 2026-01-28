NOW TV’de yayınlanan Kıskanmak dizisinde yer alan bazı sahneler, izleyicileri çileden çıkardı. Dizide, kardeşlerin birbirlerinin eşleriyle yaşadığı çarpık ilişkiler sosyal medyada gündem oldu. Seyirciler, dizinin Türk aile yapısını zedelediğini belirterek RTÜK’e seslendi. Kullanıcılardan “Ne ahlak var ne utanma” , “Rezil ötesi” tarzında yorumlar peş peşe geldi.

Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür gibi oyuncuların yer aldığı Kıskanmak dizisinin son bölümleri, art arda ekrana gelen çarpık ilişki sahneleri nedeniyle izleyicilerin tepkisini çekti. Öte yandan bir sahnede yer alan “Çiftler eğer birbirini seviyorlarsa çocuğun kimden olduğu bu kadar problem değil herhalde” sözleri tartışmaları alevlendirdi.

KARDEŞLER BİRBİRLERİNİN EŞLERİNİ HAMİLE BIRAKTI

Kıskanmak dizisinin ekrana yansıyan bölümlerinde izleyicileri şaşırtan sahnelere yer verildi. Halit’in eşi Mükerrem’in, kocasının kardeşinden hamile kalması dikkat çekti.

Nüzhet’in eşi Nalan’ın da Nüzhet’in abisi Halit’ten hamile olduğu anlar senaryoda yer aldı.

KOCASINDAN DEĞİL EVİN ŞOFÖRÜNDEN HAMİLE KALDI

Ayrıca, kocasından çocuk sahibi olamayan Şükran’ın konağın şoföründen hamile kalması, izleyiciler tarafından büyük tepki topladı. Bunu “Çiftler eğer birbirini seviyorlarsa çocuğun kimden olduğu bu kadar problem değil herhalde” diyerek savunması seyirciye çılgına çevirdi.

ELEŞTİRİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Sosyal medyada kullanıcılardan “Dizilerimiz Türk aile yapısını kesinlikle yansıtmıyor” , “Ne ahlak var ne utanma” , “Rezil ötesi” gibi yorumlar gelirken, izleyiciler dizinin Türk aile değerlerini zedelediğini RTÜK’ü göreve çağırdı.

2 HAFTA ÖNCE CEZA ALMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2 hafta önce diziye ceza vermişti. Dizideki bazı sahne ve temaların aile kurumunu zedelediği, genç izleyicilere kötü örnek oluşturduğu ve şiddeti meşrulaştırdığı yönünde RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen şikayetleri de değerlendiren Üst Kurul, bazı sahnelerin aile içi çatışmayı, husumeti ve şiddeti sıradanlaştırdığını vurgulamıştı.

Bu gerekçelerle, NOW televizyonuna, kanunun ilgili maddesinin hükmünü ihlalden idari para cezası uygulamıştı.

