Şerif Erol, Cemal Paşazade karakteriyle Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanan Kıskanmak dizisine 11. bölüm itibarıyla katılmıştı. Son bölümünde vurulan Cemal Paşazade'nin akıbeti merak konusu oldu. "Kıskanmak dizisinde Cemal Paşazade öldü mü?" sorusu 20.bölüm fragmanının yayınlanmasıyla cevap buldu.

Şerif Erol, Ay Yapım imzalı Kıskanmak dizisinin kadrosuna, 25 Kasım Salı akşamı NOW ekranlarında yayınlanan 11. bölümümle beraber Cemal Paşazade karakteriyle dahil oldu. Kısa sürede sevilen karakterin 19.bölümde vurulmasıyla "Kıskanmak dizisinde Cemal Paşazade öldü mü?" sorusu gündeme geldi. Kısa süre önce Kıskanmak dizisinin 20.bölüm fragmanının yayınlanmasıyla Şerif Erol'un diziden vurularak ayrılıp ayrılmadığı netleşti.

Kıskanmak dizisinde Cemal Paşazade öldü mü? Şerif Erolun akıbeti belli oldu

KISKANMAK DİZİSİNDE CEMAL PAŞAZADE ÖLDÜ MÜ?

Kıskanmak dizisinde Cemal Paşazade karakteri vurularak ölmüştür. Doğum gününde keskin nişancı tarafından vurulan Cemal Paşazade'nin kızı Seniha'ya söylediği "Vazgeçme kızım, sakın teslim olma" sözleri izleyicileri duygulandırdı.

ŞERİF EROL KISKANMAK DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Cemal Paşazade rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Şerif Erol, Kıskanmak dizisinden ayrıldı. Kıskanmak dizisinin Cemal Paşazade'sinin ölerek diziye veda etmesi izleyiciler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sevilen karekterin ani ölümünün ardından hikayenin ne yönde ilerleyeceği merak uyandırdı.



