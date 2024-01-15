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    Kızıl Goncalar bitti mi, bitiyor mu, FİNAL mi yapacak? Kızıl Goncalar dizisi neden yayınlanmıyor, niye yok?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kızıl Goncalar bitti mi, bitiyor mu, FİNAL mi yapacak? | Kızıl Goncalar dizisi her hafta Pazartesi günleri TV’de yayınlanıyordu. Ancak 2 haftadır Kızıl Goncalar dizisi yayınlanmıyor. Bu gelişmenin ardından Kızıl Goncalar dizisi neden yayınlanmıyor, niye yok merak edildi. Peki, Kızıl Goncalar bitti mi, bitiyor mu, final mi yapacak? Detaylar...

    Kızıl Goncalar bitti mi, bitiyor mu, FİNAL mi yapacak? Kızıl Goncalar dizisi neden yayınlanmıyor, niye yok?
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kızıl Goncalar bitti mi, final mi yapıyor? Kızıl Goncalar dizisi 2 haftadır yayınlanmıyor. Bu gelişmenin ardından Kızıl Goncalar dizisi neden yayınlanmıyor, niye yok merak edildi. Peki, Kızıl Goncalar bitti mi, bitiyor mu, final mi yapacak? Detaylar haberimizde…

    KIZIL GONCALAR FİNAL Mİ YAPACAK, BİTİYOR MU?

    RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti. Cezanın “Toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verildiği duyuruldu.  RTÜK’ün aldığı karara karşı hem FOX, hem de yapım şirketi harekete geçmiş ve dava açmıştı. RTÜK’ün 9 milyon TL idari para cezası ile 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta ve bu akşam yayınlanmadı.

    Kızıl Goncalar dizisi yapımcısı Faruk Turgut konu ile ilgili geçen hafta “Bu Akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi, RTÜK verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar’ın yayınını yapamıyoruz.” paylaşımında bulunmuştu.

    Kızıl Goncalar bitti mi, bitiyor mu, FİNAL mi yapacak? Kızıl Goncalar dizisi neden yayınlanmıyor, niye yok?

    KIZIL GONCALAR DİZİSİ BİTECEK Mİ?

    Kızıl Goncalar dizisi bu hafta TV yayın akışında yer almadı. Ancak dizi için final kararı da alınmadı. Kızıl Goncalar dizinin 3. bölümü 22 Ocak 2024 Pazartesi günü yayınlanacak.

    08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

    10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

    12.00 Kızıl Goncalar

    13.30 En Hamarat Benim

    16.30 Kızıl Goncalar

    19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20.00 Zorunlu yayın

    22.15 Yabani

    01:45 Adım Farah

    Kızıl Goncalar bitti mi, bitiyor mu, FİNAL mi yapacak? Kızıl Goncalar dizisi neden yayınlanmıyor, niye yok?

    KIZIL GONCALAR OYUNCULARI

    Levent Alkanlı (Özcan Deniz)

    Meryem Tezel (Özgü Namal)

    Cüneyd Güneş (Mert Yazıcıoğlu)

    Sadi Hüdayi Güneş (Erkan Avcı)

    Beste Özdemir Alkanlı (Hazal Türesan)

    Naim Tezel (Mert Turak)

    Hasna Güneş (Selen Öztürk)

    Suavi Alkanlı (Şerif Erol)

    Hande Alkanlı (Duygu Sarışın)

    Seçkin Özarslan (Tuğrul Tülek)

    Birgül Tezel (Sitare Akbaş)

    Zeynep Tezel (Mina Demirtaş)

    Mira Alkanlı (Esma Yılmaz)

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kızıl Goncalar
    Haberler > Magazin > Kızıl Goncalar bitti mi, bitiyor mu, FİNAL mi yapacak? Kızıl Goncalar dizisi neden yayınlanmıyor, niye yok?
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