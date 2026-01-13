Dijital platformda yayınlanan Kulüp dizisinde yıldızı parlayan Asude Kalebek, bu kez "Abi" dizisiyle gündeme geldi. Asude Kalebek, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizide "Melek" karakterini canlandıracak. Peki, Abi dizisinin Melek'i Asude Kalebek kimdir?

Abi dizisinin Melek'i Asude Kalebek, 18 Haziran 1999 tarihinde Adana'da doğdu. İstanbul Boğaziçi Üniversitesinden mezun olan Kalebek, ilk projesi olarak 2021 yılında Netflix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Kulüp'te başrol karakter olan Raşel'i canlandırdı. Salih Bademci, Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Fırat Tanış ve Metin Akdülger, gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide dikkat çeken isimlerden biri oldu. Asude Kalebek, "Sakla Beni" dizisinde Naz Ertekin rolüyle yer aldı.

Kulüp dizisiyle yıldızı parlamıştı! Abi dizisinin Meleki Asude Kalebek kimdir?

2025 yılında TOD platformunda yayımlanan Var Bunlar dizisinin 3. sezon 3. bölümünde "Samet’in sevgilisi Burcu" rolüyle konuk oyuncu olarak yer aldı. İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Kulüp dizisiyle yıldızı parlamıştı! Abi dizisinin Meleki Asude Kalebek kimdir?

MELEK KARAKTERİ HAKKINDA

Abisi Doğan'ın gözbebeği, evin en kırılgan çocuğu. Tıp okumakta olan Melek, babasının yıllardır süren baskısından ve tahakkümünden tükenmiş durumdadır. Doktorluk hayalleri elinden kayıp giderken tek umudu abisi Doğan'ın onu bu cehennemden çekip alması.

Haberle İlgili Daha Fazlası