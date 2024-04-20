Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu öfke kustu! ‘1. bölümü geçtik, 2. bölüm geliyor! O koca koca ünlüler var ya…’

Metin Akpınar’ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ve annesi Suphiye Orancı’yı aramak için bu hafta Müge Anlı’ya konuk olan Duygu Nebioğlu, sosyal medyadan ateş püskürdü. Instagram'dan video paylaşan Nebioğlu, “Fragmanı geçtik. 1. bölümü de geçtik, 2. bölüm geliyor” dedi.

Oyuncu Metin Akpınar’ın DNA testiyle kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, gündemden düşmüyor. Sanatçının 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen ve öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturan Nebioğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Metin Akpınar - Duygu Nebioğlu

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Metin Akpınar’ın yıllardır sakladığı gerçek, Duygu Nebioğlu’nun açtığı babalık davasıyla ortaya çıkmıştı. İddialar karşısında bir süre sessizliğini koruyan Akpınar, daha sonra ise iddiaları kabul etmiş ve sosyal medyadan yaptığı açıklamayla “Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum” demişti. Nebioğlu’nun ablası Dilara G.’nin babasının ise Uğur Dündar olduğu öne sürülmüştü.

Dilara G. - Uğur Dündar

ANNESİNİ MÜGE ANLI’DA BULDU

Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’yı ulaşmak için Müge Anlı’nın yayınına katıldı. Diğer kardeşlerinin babalarını bulmak için harekete geçen Nebioğlu, “Annem gerçekleri açıklasın” diyerek stüdyoda Orancı’ya çağrıda bulundu. Ancak Almanya’da yaşadığı öğrenilen kadın bu çağrıya cevap vermedi, “Kocam evde konuşmak istemiyorum” demekle yetindi.

Müge Anlı - Suphiye Orancı - Duygu Nebioğlu

“SUPHİYE HEP İŞ ADAMLARIYLA BİRLİKTEYDİ”

Konu programda masaya yatırılırken, Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep isimli bir kadın yayına katıldı. Oracı’nın geçmişiyle ilgili şunları söyledi:

“Suphiye annesinden çok yakınan bir insandı. Bana ikizlerinin Metin Akpınar’dan olduğunu söylemişti. Çok klas bir kadındı, Etiler’de takılırdı. Ünlü bir yeşilçam oyuncusu ona bir mekanda doğum günü partisi yapmıştı. Annesinin yüzünden ünlü isimlerle çıktığını söylemişti. O doğum günü yapan kişi yüzünden hapse girmiş. Konu hırsızlık diye biliyorum. Birlikte olduğu kişinin parasını çalmış. Parasını çaldığı kişi de o Yeşilçam oyuncusuydu. Dilara G.’nin babası Uğur Dündar değil, şarkıcı. Suphiye hep ünlülerle, iş adamlarıyla birlikteydi.”

“O KÖTÜ SÖZ YAZANLAR VAR YA…”

Duygu Nebioğlu, annesiyle ilgili söylenenlerin ardından çok kızdı. Hem programa bağlananlara hem de olaya dahil olan diğer ünlülere sosyal medyadan şu sözlerle ateş püskürdü:

“Çok güzel taktikler. Yıllardır aynı taktiklerle geliyorlar. Annem de yıllardır bunlar ne yapıyor diye izliyor. Ortaya çıkana kadar bunlar bir dökülsünler bakalım diyor. Kim hala iyi bir kalbe sahip, kim hala kötü bir kalbi barındırıyor içinde, biz bunları anlayalım istiyor bence. O kötü söz yazanlar var ya… Kapak geliyor, kapak geliyor, az kaldı. Duygu bizim kapımızı çalacak mı diye tutuştular.”

“KÖTÜLÜKLER KENDİ PİSLİKLERİ ÖRTÜLSÜN DİYE”

“Anneme yaptıkları o kötülükler kendi pislikleri örtülsün diye… Anneme attıkları iftiralar var ya, o kadın hepsinin hesabını sizden soracak. Zeynep kim ya… O diğer kadın kim? Ne yüzleri var, ne bir şeyleri var. Numarayı verdim, arasana beni. Kadın karalamak kolaydır ama yaşayıp göreceğiz. Fragmanı geçtik. 1. bölümü de geçtik, 2. bölüm geliyor. Bu kadına o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak. Siz bu kadına bir sürü işler yaptırmışsınız.”

“PISMIŞ, KOCA KOCA ÜNLÜLER VAR YA…”

“Şunu da söylüyorum. Bana gerçekleri anlatan o insanlar var ya… Yeriniz cennetlik olsun. Gerçekten hayatım boyunca dua edeceğim size. O pısmış, oturmuş, koca koca ünlüler var ya… E, artık sizin de karmik dediğiniz olayı yaşadığımız ana geldik. Kolay mı kadın karalamak. Kaç tane çocuk mahvoldu… Sadece 4 mü sanıyorsunuz. Az kaldı, az kaldı…”