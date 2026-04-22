Sosyal medyada başörtüsüyle paylaştığı video nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yargılanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında yürütülen davada karar açıklandı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, bir videosunda başörtüsü takarak çektiği paylaşım nedeniyle 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tarafından verilen kararda herhangi bir indirim uygulanmadığı bildirildi.

Kendi sosyal medya hesabında başörtüsüyle yaptığı paylaşım ve kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanan Övüç’ün yargı süreci devam ederken, sanık 3 ay süren tutukluluğun ardından geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti. Serbest bırakılmasının ardından hayatına devam eden Övüç’ün dosyasında yeni gelişmeler yaşandı.

Murat Övüç hakkında karar: 11 ay hapis cezası verildi

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Murat Övüç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın eyleminde tahrik unsuru bulunmadığını değerlendirirken, dosyadaki bazı evrakların henüz tamamlanmadığını ve önceki dava dosyalarının incelenmek üzere bekletildiğini belirtti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Savunmasını tekrarlayan Murat Övüç, tahliyesini ve beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk süresi ile delil durumunun dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.

İMZA VE YURT DIŞI YASAĞI

Ara kararını açıklayan mahkeme, Murat Övüç’ün “imza atma” ve “yurt dışı çıkış yasağı” adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı eksik hususların giderilmesi için erteledi.

11 AY HAPİS CEZASI

Sürecin devamında görülen davada ise mahkeme heyeti, Murat Övüç’e 11 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası