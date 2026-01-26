Oyuncu Ufuk Özkan’a donör bulundu mu? Doktoru açıkladı: 3 verici adayımız var
Karaciğer yetmezliği teşhisiyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Prof. Dr. Onur Yaprak, donör aranan Özkan için “Hastamızın eski çalışma arkadaşları arasından şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri uygun üç verici adayımız bulunmaktadır" dedi.
- Oyuncu Ufuk Özkan, Temmuz 2023'ten beri karaciğer yetmezliğiyle mücadele etmektedir.
- Karaciğer yetmezlik puanı (MELD) 22'den 14'e düşerek nakil için eşik değer olan 15'in altına gerilemiştir.
- Puanındaki iyileşmeye rağmen karaciğer nakli yapılması gerekliliği sürmektedir.
- Üç potansiyel donör adayı bulunmaktadır, ancak dördüncü derece akrabalık dışı oldukları için yasal izin süreci beklenmektedir.
- Henüz donör seçimiyle ilgili kesin bir karar verilmemiş olup, hastanın aciliyet durumuna göre hareket edilecektir.
“Zengin Kız Fakir Oğlan”, “Emret Komutanım”, “Geniş Aile” gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, Temmuz 2023'te siroz ve karaciğer yetmezliği ile hastaneye başvurmuştu.
BİRKAÇ KEZ TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
14 gün süreyle yatarak tetkik ve tedavi altına alınan oyuncu, daha sonra taburcu edilmişti. 2024'te yeniden rahatsızlanan Özkan, aynı şikayetlerle bir hafta daha yatarak tedavi altına alınmıştı. Özkan son olarak 2025 yılı Ağustos ayında yaklaşık 20 günlük bir tedavi daha görmüştü.
DOSTLARI DESTEK VERMİŞTİ
Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan'a donör arandığı açıklanmıştı. Sanat dünyasından çok sayıda isim, Özkan için acil donör çağrısında bulunmuştu. Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç gibi isimler, Özkan’a destek olmuştu. Sağlık durumu merak edilen Ufuk Özkan’ın doktorundan yeni bir açıklama geldi.
"ÜÇ ADAYIMIZ BULUNMAKTA"
Prof. Dr. Onur Yaprak, oyuncunun durumu hakkında şu bilgileri verdi:
Acilen yatışı gerçekleştirilmiş, gerekli tıbbi tedavisine başlanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde karaciğer yetmezliğini gösteren MELD puanı 22 olarak saptanmıştır. Süreç içerisinde uygun bir canlı donör adayının bulunması halinde gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği kendisine yeniden aktarılmıştır. Hastamızın yakınları ve sevenleri tarafından donör olabilmek amacıyla çok sayıda başvuru yapılmıştır. Hastamızla daha önce yolları kesişmiş, eski çalışma arkadaşları arasından şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri uygun üç verici adayımız bulunmaktadır.
Donör adayında bulunması gereken kriterlerin Özkan’a anlatıldığını ifade eden doktor, gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, yeniden bilgilendirme yapılacağını belirtti.
22'LİK PUAN 14'E DÜŞTÜ
Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda önemli gelişmeler olduğu vurgulayan Prof. Dr. Onur Yaprak, "Karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden bir iyileşme sağlanmış, başvuru anında 22 olan karaciğer yetmezlik puanı, karaciğer nakli için gereklilik açısından eşik değer kabul edilen 15'in altına gerileyerek 14'e düşmüştür. Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun koşullar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini de değiştirmemektedir” dedi.
“YASAL İZİN SÜRECİ TAMAMLANMALI “
Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise "Öncelikle, ülkemizdeki kanuna göre alıcı ile verici arasındaki ilişki dördüncü derece akrabalık çerçevesine girmemektedir; bu üç donör için de durum böyledir. Bu nedenle öncelikle yasal izin sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Tıbbi onay kadar yasal onay da zorunludur” dedi.
"KESİN BİR KARAR YOK"
Dr. Anık, henüz donör seçimiyle ilgili kesin bir karar verilmediğini hatırlatarak, “Donör adayının ismini açıklamak için henüz erkendir. Hastanın aciliyet durumuna göre hareket edilecektir” dedi.