Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’la ilgili yeni gelişmeler sevenlerini endişelendirdi. Organ nakli beklediği açıklanan Özkan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, geçmişte yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Videoda uyguladığı diyetten bahseden oyuncu “Sadece meyve yedim. Protein ve karbonhidrat almayınca bağışıklık sistemim çöktü” demişti.

“Geniş Aile”, “Zengin Kız Fakir Oğlan”, “Aile İşi” ve “Emret Komutanım” gibi yapımlarla tanınan Ufuk Özkan’a 2023 yılında siroz teşhisi konulmuştu. Uzun süredir tedavi gören oyuncunun son dönemde durumunun ağırlaştığı ve organ nakli ihtiyacının doğduğu belirtildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz aylarda “intihar girişimi” iddialarıyla gündeme gelen Özkan’ın, kısa süre sonra karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bağcılar’daki bir hastaneye kaldırılan oyuncunun tedavisi yoğun şekilde devam ediyor.

“DURUMU ÇOK CİDDİ”

Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, hastane önünde yaptığı açıklamada sürecin son derece hassas olduğunu vurgulayarak, “Gerekli tüm testler yapılıyor. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlar, uygun donör bulunana kadar hastaneden çıkmasına izin vermiyor” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLERDEN DESTEK GECİKMEDİ

Bu gelişmelerin ardından sanat camiasından da destek geldi. “Geniş Aile” dizisindeki rol arkadaşları Özkan’ı hastanede ziyaret ederken, birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de donör çağrısında bulundu.

Ufuk Özkan karaciğerini bitiren diyeti anlatmıştı! Videosu yeniden gündem oldu

KARACİĞERİNİ ÇÖKERTEN DİYETİ ANLATMIŞTI

Öte yandan Ufuk Özkan’ın, karaciğer rahatsızlığının nasıl başladığını anlattığı eski bir video yeniden sosyal medyada gündem oldu. Özkan söz konusu görüntülerde, bilinçsizce uyguladığı yanlış bir diyetin sağlığını olumsuz etkilediğini şu sözlerle anlatmıştı:

“Bir gün her şeyi yiyip ertesi gün sadece meyve yiyordum. Sonra bunu haftanın tamamına yaydım. Sadece meyve yedim. Protein ve karbonhidrat almayınca bağışıklık sistemim çöktü. Karaciğer bir yere kadar tolere ediyor ama sonra çok sert tepki veriyor.”

Oyuncu, o dönemde ilaç tedavisiyle toparladığını belirtmişti.

