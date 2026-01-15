2023 yılında siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumunun kritik bir aşamaya geldiği öğrenildi. Ağırlaşan rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Özkan’dan yeni haber geldi. Ağabeyi Umut Özkan kardeşinin durumunun çok ciddi olduğunu belirtti.

Karaciğer nakli kararı alınmasının ardından hastanede tedavisi süren oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili kardeşi Umut Özkan kritik açıklamalarda bulundu.

“GEREKLİ TÜM TESTLERİ YAPTIRDIK”

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre, Umut Özkan, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Umut Özkan, “Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci” ifadelerini kullandı.

“YALNIZCA SERUMLA BESLENİYOR”

Umut Özkan, sürecin hassasiyetine vurgu yaparak, ziyaretlerin ve hijyen önlemlerinin hayati önem taşıdığını söyledi ve “Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon. Dün oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdiler; ancak bir yandan da enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz. Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız” dedi.

Geniş Aile dizisinden rol arkadaşları Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak, Ufuk Özkan’ı hastanede ziyaret etmişti.

HERKES DONÖR ÇAĞRISI YAPIYOR

Öte yandan, Özkan’ın oyuncu arkadaşları ve yakın dostları da sürece destek olmak için harekete geçti. Sosyal medyada yapılan donör çağrıları ve dün gerçekleşen ziyaretler, oyuncunun moralini yükseltmek ve nakil sürecine katkı sağlamak amacını taşıyor.

