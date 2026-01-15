Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, yeniden hastaneye kaldırıldı. Organ nakli için donör beklediği öğrenilen Özkan’ın son durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşılırken, hastanedeki son görüntüsü de ortaya çıktı. Özkan’ı, rol aldığı Geniş Aile dizisindeki arkadaşları Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak ziyaret etti.

Son bir yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ufuk Özkan, daha önce basına yansıyan “intihar girişimi” iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak kısa süre sonra söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, oyuncunun karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilmişti.

YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Özkan’ın uzun süredir bu rahatsızlıklar nedeniyle tedavi altında olduğu ve yoğun bakım sürecinin de hastalığa bağlı olarak geliştiği belirtilmişti. Yeniden hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi geldi.

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan’dan haber var! Son görüntüsü ortaya çıktı

UYGUN DONÖR BEKLENİYOR

Ufuk Özkan’ın apar topar hastaneye kaldırılmasına ilişkin açıklama, kardeşi Umut Özkan açıklama yaptı. Özkan, yaptığı açıklamada ağabeyinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve organ nakli için donör arayışının sürdüğünü şu sözlerle duyurdu:

“Abim, karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Doktorlarımız organ nakli kararı aldı, uygun donör bekleniyor.”

BİTKİN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncunun son durumunun merak edilmesi üzerine Geniş Aile dizisinden rol arkadaşları Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak, Ufuk Özkan’ı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

“MORALİ YÜKSEK”

Uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülenen Ufuk Özkan’ın zayıf ve bitkin hali dikkat çekerken, Fırat Tanış oyuncunun moralinin yüksek olduğunu ifade etti. Tanış, sosyal medya paylaşımında, “Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk’u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine ve dostlarına çok selamı var” dedi.

