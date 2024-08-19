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Phil Donahue hayatını kaybetti

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Phil Donahue hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

ABD televizyonlarında gündüz kuşağının öncülüğünü yapan ve talk show programlarıyla dikkatleri üzerine çeken Phil Donahue, 88 yaşında hayatını kaybetti.

ABD televizyonlarının en dikkat çeken simalarından Phil Donahue 88 yaşında hayatını kaybetti.

Donahue'nin geçirdiği bir hastalık sonucu ailesinin yanında hayatını kaybettiği belirtildi.

Phil Donahue Dead, Cause of Death — Talk Show Host, Marlo Thomas Husband

GÜNDÜZ KUŞAĞININ ÖNCÜSÜYDÜ

Donahue, kendi adını taşıyan şovunun sunuculuğunu yapıyordu ve bu program modern gündüz kuşağının öncülüsüydü.

1970 yıllarda televizyonda yayıncılık hayatına başlayan  Donahue, konuklarını agresif bir şekilde sorgulaması ve dinleyicilerine seslerini duyurma şansı vermek için stüdyoda koşuşturmasıyla tanındı.

Phil Donahue, talk show host pioneer and husband of Marlo Thomas, dies at 88

RÖPORTAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

Donahue’nin programının başarısı, başta Oprah Winfrey olmak üzere diğer gündüz kuşağı talk show sunucularının önünü açmasıyla dikkat çekti.

1950'lerin sonlarında radyoyla kariyerine başlayan ve daha sonra televizyona geçen Donahue, suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy, senarist Johnny Carson ve insan hakları savunucusu Malcom X'in de aralarında bulunduğu birçok etkili kişiyle röportaj yaptı.

Phil Donahue

Düzenleyen:  - Magazin
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