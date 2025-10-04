Recep Bülbülses hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli oldu

Yeşilçam döneminde 60’tan fazla filmde rol alan, sinemadaki yoğunluk azalınca müzik çalışmalarına yönelen ve İstanbul Unkapanı’nda albümler yapan Recep Bülbülses’ten kötü haber geldi.

RECEP BÜLBÜLSES’İN VEFAT SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

60 yaşındaki Recep Bülbülses dün vefat etti. Üzücü haberi Onur Akay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Akay, Bülbülses’in sağlık durumunun ciddi biçimde kötüleştiği, nefes darlığı nedeniyle gece hastaneye kaldırıldığı, astım hastası olduğu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda 'Sokaklarda ölmek İstemiyorum' açıklamasında bulunan Yeşilçam'ın emektarlarından Recep Bülbülses'in rahatsızlığı ilerlemişti. Dün gece nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Astım hastası olan Bülbülses, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1997 yılında Unkapanı'nda önüme atlamış ve 'beni ünlü yap' diyerek bağırmıştı. Mekânı cennet olsun inşallah.”

CENAZE BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Recep Bülbülses’in cenazesi bugün (4 Ekim 2025 Cumartesi) Fatih Camii’nde ikindi namazı sonrasında kılınacak. Namazın ardından Bülbülses’in naaşı Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.

Yeşilçam’ın usta ismi Recep Bülbülses, son dönemde ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Geçtiğimiz yıl İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajda, özellikle maddi anlamda sıkıntı yaşadığını belirten Bülbülses, gözyaşları içinde yalnızca Yıldız Tilbe ve Kerem Alışık’ın kendisine destek verdiğini, diğer ünlü isimlerden ise yardım göremediğini ifade etmişti. Barınacak bir yeri olmadığını ve zaman zaman sokaklarda kaldığını söyleyen oyuncu, hem hayranlarından hem de meslektaşlarından destek beklediğini dile getirmişti.

HÜLYA KOÇYİĞİT, YILDIZ TİLBE, KEREM ALIŞIK DESTEK OLMUŞTU

Bülbülses, “Recep Bülbülses’in hayatı çok kötü. Biliyorsunuz camiamız nankör. ’Düşenin dostu yok’ derler ama tabii ki Yeşilçam’a saygı duyuyorum. Yeşilçam diye bir şey kalmadı artık. Bizim gibi eski sanatçıları öldürdüler. Sağdan soldan yardımcı olanlardan Allah yardımcı olsun. Güzel değerli insanların bana sözleri var. Hülya Koçyiğit’ten engelli araba rica ettim. Sağ olsun inşallah hayırlısıyla bekliyorum. Sosyal güvencem yok. Değerli Yıldız Tilbe’den Allah razı olsun, arada konserlerine gidiyorum. Bana en güzel şekilde yardım etmeye çalışıyor. Kerem Alışık yardım ediyor aydan aya. Sağda solda kalıyorum. Birilerinin yanında kalıyorum. Kira verecek durumum yok, zor durumdayım” şeklinde konuşmuştu.