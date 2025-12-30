Usta oyuncu Zihni Göktay’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bir huzurevine yerleştiğinin öğrenilmesi, kısa sürede dikkat çekmişti. Bir süredir burada hayatını sürdüren Göktay, yaptığı son açıklamayla yeniden konuşuldu. Deneyimli sanatçının samimi ve düşündüren sözleri gündem oldu.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen ve Ulan İstanbul, Cennet Mahallesi, Bizimkiler, Koçum Benim gibi hafızalara kazınan birçok projede rol alan Zihni Göktay, geçtiğimiz günlerde hayatına dair önemli bir gelişmeyle yeniden gündeme gelmişti.

EŞİ VEFAT ETMİŞTİ

79 yaşındaki usta sanatçı, üç yıl önce eşi Sevinç Göktay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamıştı. Eşinin vefatının ardından duygusal açıdan oldukça zor bir sürece giren Göktay, bu kaybın etkilerini uzun süre üzerinden atlatamadı. Ancak yaşadığı sıkıntılar bununla da sınırlı kalmadı.

Sanatçı Zihni Göktay huzurevine yerleşti! Kararının nedenini açıkladı

HUZUREVİNE YERLEŞTİ

Fenerbahçe Feneryolu’nda uzun yıllardır yaşadığı evin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması, sanatçının yerleşik düzenini tamamen değiştirdi. Tüm bu gelişmelerin ardından hayatını daha güvenli ve düzenli bir ortamda sürdürmek isteyen Göktay, kızı Zeynep’in de desteğiyle huzurevine taşınma kararı aldı.

Türk tiyatrosunun saygın ve sevilen isimlerinden biri olan Göktay’ın bu yeni yaşam düzeni, hem hayranlarını hem de sanat dünyasını etkiledi. Usta oyuncunun bakımevindeki görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Maltepe’de bulunan bir bakımevinde kalan Zihni Göktay, konakladığı odada merak edilen sorulara içtenlikle cevap verdi. Odasını aldığı ödüller, yıllara yayılan gazete kupürleri ve ustası İsmail Hakkı Dümbüllü’nün fotoğrafıyla süsleyen Göktay, bulunduğu ortamdan memnun olduğunu dile getirdi.

“BU DÜZEN BENİM İÇİN DAHA SAĞLIKLI”

Feneryolu’ndaki evinin kentsel dönüşüm nedeniyle geçici olarak kullanılamaz hale geldiğini belirten usta oyuncu, bu süreçte bakımevine gelmenin kendisi için en doğru karar olduğunu söyledi. Göktay, “Burası bana gerçekten iyi geldi. Evim tamamlandığında geri dönebilirim ama burada kalmayı da düşünebilirim. Kızım Zeynep ile konuştuk, bu düzenin benim için daha sağlıklı olduğuna karar verdik” ifadelerini kullandı. Ayrıca ilaç takibini yapacak bir yardımcıya ihtiyaç duyduğunu da açıkça dile getirdi.

“İNSAN ETİ AĞIRDIR, EV EV ÜSTÜNE OLMAZ”

Daha önce yaptığı açıklamalarla hayranlarını bilgilendiren Zihni Göktay, son olarak şu ifadeleri kullandı:

“İnsan eti ağırdır, ev ev üstüne olmaz. Burada kimseye yük olmadan, huzur içinde yaşıyorum. Huzurevinde mutluyum.”

