Ünlü menajer Selin Boronkay, evde bakım sürecinde annesi Yücel Boronkay’a ait kamera kayıtlarında, profesyonel hemşirenin yatalak hastayı defalarca yere düşürdüğünü tespit etmesinin ardından “şüpheli ölüm” iddiasıyla savcılığa başvuruda bulunmuştu.

Gazeteci Bülent Cankurt, ünlü isimlerin menajerliğini üstlenen Selin Boronkay’ın talebi doğrultusunda, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden annesi Yücel Boronkay’ın mezarının otopsi yapılmak üzere açıldığını açıkladı. Cankurt, yazısında olayla ilişkin detayları kaleme aldı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay’ın uzun süredir yatağa bağımlı şekilde hayatını sürdüren anneleri Yücel Boronkay, 2 Mart tarihinde hayatını kaybetmişti.

Cenazenin ardından evdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Selin Boronkay, annesinin bakımını üstlenen hemşirenin hastayı iki kez üst üste yere düşürdüğünü fark edince, kardeşleriyle birlikte “ihmal sonucu ölüm” şüphesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

MEZARI AÇILDI, OTOPSİ YAPILACAK

Edinilen bilgilere göre savcılık, aile tarafından yapılan başvuruyu kabul ederek şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Yücel Boronkay’ın cenazesinin geçtiğimiz hafta otopsi amacıyla mezarından çıkarıldığı öğrenildi.

Otopsi sonucunun beklenmeye devam ettiği, çıkacak raporun ölüm nedenine ilişkin belirleyici olacağı ifade edildi.

