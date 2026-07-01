Eski manken Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir arkadaşını darbettiği iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'daki evinden ayrılmasının ardından Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'dan yardım isteyen Deniz Akkaya'nın, yaklaşık 20 gün önce eşyalarıyla birlikte arkadaşının evine taşındığı öğrenildi.

ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

İddiaya göre, bir süredir aynı evde yaşayan ikili arasında zaman zaman sorunlar yaşandı. Dün akşam saatlerinde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle Akkaya'nın sinir krizi geçirdiği ve arkadaşıyla tartıştığı öne sürüldü. Tartışmanın büyümesi üzerine Akkaya'nın Kürşat A.'ya saldırdığı ve evde bazı eşyalara zarar verdiği iddia edildi.

SİNİR KRİZİ SONRASI POLİS GELDİ

Yaşananların ardından Kürşat A.'nın durumu polis ekiplerine bildirdiği, olay yerine gelen ekiplerin ise Deniz Akkaya'yı gözaltına aldığı belirtildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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