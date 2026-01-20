Eski model Deniz Akkaya, akademisyen ve yazar Seda Akgül’e yönelik mahkemece verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Haberler ardından Seda Akgül Deniz Akkaya olayının geçmişi bir kez daha gündeme geldi.

Deniz Akkaya ile Seda Akgül arasında bir süredir devam eden gerilim yeni bir boyut kazandı. Akkaya'ya 3 gün zorlama hapis cezası verildi. Akkaya’nın, Akgül'e yönelik olarak hakaret, aşağılama ve kişilik haklarını ihlal eden ifadeler kullandığı gerekçesiyle yargı süreci başlatılmıştı.

Seda Akgül’ün açtığı davada karar verildi. Süreç sonunda Seda Akgül davayı kazandı, Deniz Akkaya ise tutuklanarak Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi.

SEDA AKGÜL - DENİZ AKKAYA OLAYI NEDİR?

Seda Akgül’ün, Deniz Akkaya tarafından sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlara maruz kaldığı gerekçesiyle yargıya başvurmasına dayanıyor. Mahkeme, Akgül’ün başvurusu üzerine Akkaya aleyhine 2 ay süreyle tedbir kararı alarak, iletişim araçlarıyla rahatsızlık vermesini yasaklamıştı. Ancak Akkaya’nın bu karara uymadığı, Akgül’e yönelik paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi.

Deniz Akkaya 2025 ağustos ayında yaptığı paylaşımlardan birinde Seda Akgül'ün ağır madde ve alkol bağımlılıkları olduğunu iddia etmişti.

