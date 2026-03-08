Türkiye, güvenlik önlemleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yarın 6 adet F-16 savaş uçağı gönderecek. Sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceği belirtildi.

Şubat ayının son gününde ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması, İran'ın da bölgede ABD üssü bulunan bazı ülkeleri hedef alması bölgeyi hareketlendirdi.

Orta Doğu ve çevresindeki gelişmeler yakından takip edilirken, Türkiye'nin KKTC'ye F-16 göndereceği iddiaları gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadeleri yer almıştı.

6 ADET F-16 GÖNDERİLECEK

Çok konuşulan konuya dair yeni açıklama ise KKTC cephesinden geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin yarın sabah saatlerinde KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

SİVİL HAVACILIĞI ETKİLEMEYECEK

Meşeli, uçakların adaya güvenlik amacıyla konuşlandırılacağını ve sivil hava trafiğini etkilemeyeceğini ifade etti.

