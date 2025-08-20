Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şüpheli ölümün ardından Oğuzhan Dalgakıran'ın eşinden ilk paylaşım! Mezar fotoğrafıyla içini döktü

Şüpheli ölümün ardından Oğuzhan Dalgakıran’ın eşinden ilk paylaşım! Mezar fotoğrafıyla içini döktü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara’daki evinin 12. katından düşerek hayatını kaybetti. Dalgakıran, memleketi Mersin'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Ünlü isim ‘düştü mü’ yoksa ‘intihar mı etti’ diye merak edilirken, şüpheli ölüm sonrası eşi Aleyna Dalgakıran’dan ilk paylaşım geldi.

‘Jrokez’ olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran geçtiğimiz gün balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar olabileceği yönünde iddialar gündeme gelirken, konuyla ilgili adli soruşturma sürüyor.

12. KATTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Feci olay Ankara’nın Eryaman semtinde bulunan Göksu Mahallesi’ndeki Admira Sitesi’nde, meydana geldi. 26 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dalgakıran, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli ölümün ardından Oğuzhan Dalgakıran’ın eşinden ilk paylaşım! Mezar fotoğrafıyla içini döktü - 1. Resim

CENAZESİ MEMLEKETİ MERSİN’E UĞURLANDI

Dalgakıran’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Buradaki işlemlerden sonra memleketi Mersin’e, ailesi tarafından defnedilmek üzere teslim alındı.

Şüpheli ölümün ardından Oğuzhan Dalgakıran’ın eşinden ilk paylaşım! Mezar fotoğrafıyla içini döktü - 2. Resim

SON KEZ OMUZLARINDA TAŞIDILAR

Genç yayıncı dün Muğdat Camii'nde düzenlenen törenle, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında, dualarla toprağa verildi. Cenaze tabutu, Dalgakıran'ın tutkusunu simgeleyen Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı. Törene katılan sevenleri, Dalgakıran'ı son kez omuzlarında uğurlarken, sevilen isim dualar eşliğinde defnedildi.

Şüpheli ölümün ardından Oğuzhan Dalgakıran’ın eşinden ilk paylaşım! Mezar fotoğrafıyla içini döktü - 3. Resim

EŞİ ALEYNA DALGAKIRAN’DAN İLK PAYLAŞIM

'Jrokez' lakaplı yayıncının şüpheli ölümü sonrası ‘düştü mü’ yoksa ‘intihar mı etti’ soruları merak edilirken, eşi Aleyna Dalgakıran’dan ilk paylaşım geldi. Acılı kadın, paylaştığı sözlerle sosyal medya kullanıcılarını duygulandırdı.

“ŞANS MELEĞİN BURADA…”

Oğuzhan Dalgakıran’ın çiçeklerle dolu mezarının fotoğrafına yer veren Aleyna Dalgakıran, “Şansın yanına geldi aşkım. Buradayım, bugün maçı seninle birlikte izleyeceğiz. Şans meleğin burada, meleğim benim” notunu yazdı.

Şüpheli ölümün ardından Oğuzhan Dalgakıran’ın eşinden ilk paylaşım! Mezar fotoğrafıyla içini döktü - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

