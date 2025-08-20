Şüpheli ölümün ardından Oğuzhan Dalgakıran’ın eşinden ilk paylaşım! Mezar fotoğrafıyla içini döktü

‘Jrokez’ olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran geçtiğimiz gün balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar olabileceği yönünde iddialar gündeme gelirken, konuyla ilgili adli soruşturma sürüyor.

12. KATTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Feci olay Ankara’nın Eryaman semtinde bulunan Göksu Mahallesi’ndeki Admira Sitesi’nde, meydana geldi. 26 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dalgakıran, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ MEMLEKETİ MERSİN’E UĞURLANDI

Dalgakıran’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Buradaki işlemlerden sonra memleketi Mersin’e, ailesi tarafından defnedilmek üzere teslim alındı.

SON KEZ OMUZLARINDA TAŞIDILAR

Genç yayıncı dün Muğdat Camii'nde düzenlenen törenle, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında, dualarla toprağa verildi. Cenaze tabutu, Dalgakıran'ın tutkusunu simgeleyen Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı. Törene katılan sevenleri, Dalgakıran'ı son kez omuzlarında uğurlarken, sevilen isim dualar eşliğinde defnedildi.

EŞİ ALEYNA DALGAKIRAN’DAN İLK PAYLAŞIM

'Jrokez' lakaplı yayıncının şüpheli ölümü sonrası ‘düştü mü’ yoksa ‘intihar mı etti’ soruları merak edilirken, eşi Aleyna Dalgakıran’dan ilk paylaşım geldi. Acılı kadın, paylaştığı sözlerle sosyal medya kullanıcılarını duygulandırdı.

“ŞANS MELEĞİN BURADA…”

Oğuzhan Dalgakıran’ın çiçeklerle dolu mezarının fotoğrafına yer veren Aleyna Dalgakıran, “Şansın yanına geldi aşkım. Buradayım, bugün maçı seninle birlikte izleyeceğiz. Şans meleğin burada, meleğim benim” notunu yazdı.