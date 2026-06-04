Anayasa Mahkemesi’nin, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Söz konusu gelişme, özellikle ünlü isimlerin çekişmeli boşanma süreçlerinde ödedikleri yüksek nafaka ve tazminat bedellerini akıllara getirdi. Gözler Cem Yılmaz, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç gibi ünlü isimlere çevrildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Kararın ardından, geçmişte medyaya yansıyan milyonlarca liralık nafaka ödemeleri ve taraflar arasında yaşanan hukuki çekişmeler yeniden hatırlandı.

Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasına ilişkin hükmün iptali istemini esastan görüşerek karara bağladı.

İPTAL EDİLDİ

Karar doğrultusunda süresiz nafaka uygulamasına ilişkin düzenleme iptal edilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yeni yasal düzenleme yapılması için 9 aylık süre tanındı.

BAKAN GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA

Kararın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boşanma sonrası süreçlerde tarafların haklarını koruyacak, aynı zamanda aile kurumunun saygınlığını gözeten dengeli ve adil bir modelin oluşturulmasının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti. Bakan Gürlek, düzenlemenin Yargı Paketi kapsamında değerlendirildiğini de hatırlattı.

Gürlek açıklamasında "Bu çerçevede Anayasa Mahkemesinin, Türk Medeni Kanunu’ndaki "süresiz nafaka" düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

NAFAKA MAĞDURU ÜNLÜLER…

Süresiz nafaka uygulaması, uzun süredir tartışmalara ve eleştirilere konu olurken, uygulamanın meydana getirdiği ekonomik yük nedeniyle çeşitli çevrelerden tepkiler yükselmişti. Boşanma davalarıyla gündeme gelen bazı ünlü isimlerin de bu süreçten etkilendiği, uzun yıllara yayılan nafaka yükümlülükleri dikkat çekmişti. İşte o isimlerden bazıları…

ACUN ILICALI – ŞEYMA SUBAŞI

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, ani bir kararla evliliklerini sonlandırmıştı. Ilıcalı’nın, yaklaşık bir yıl süren evlilik sonrası Subaşı’na 10 milyon TL tazminat ve aylık 125 bin TL nafaka ödemeyi kabul ettiği belirtilmişti. Ayrıca çiftin birlikte yaşadığı konutun kızları Melisa’ya bırakıldığı ifade edilmişti.

Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi! Gözler ünlü isimlere çevrildi

CANER ERKİN – ASENA ATALAY

Türkiye’nin en çok konuşulan boşanma davalarından biri Caner Erkin ile Asena Atalay arasında yaşanmıştı. Atalay, oğullarının barınma, sağlık, eğitim ve yaşam giderleri kapsamında yüksek tutarlı bir nafaka talebinde bulunmuştu. 2019 yılında sonuçlanan davada mahkeme, Erkin’in eski eşi Atalay’a aylık 3 bin TL nafaka ödemesine hükmetmişti.

CEM YILMAZ – AHU YAĞTU

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu’nun 2013 yılında sona eren evliliği, nafaka ve tazminat detaylarıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Yılmaz’ın, oğulları Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödediği, ayrıca Yağtu’ya 500 bin dolar tazminat verdiği kamuoyuna yansımıştı. Ünlü komedyenin çeşitli gayrimenkul ve araç transferleri yaptığı da iddia edilmişti.

Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi! Gözler ünlü isimlere çevrildi

TUĞBA COŞKUN – MEHMET ALİ ERBİL

2010 yılında boşanan Tuğba Coşkun ile Mehmet Ali Erbil’in boşanma süreci de çok konuşulmuştu. Coşkun’a 4 milyon dolar tazminatın yanı sıra Bodrum’da bir ev ve çeşitli gayrimenkullerin devredildiği öne sürülmüştü. Erbil’in oğulları Ali Sadi için aylık 10 bin dolar nafaka ödediği belirtilmişti.

6 kez evlenen Mehmet Ali Erbil “30 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada bile örneği yoktur. İki eşim boşandıktan sonra bana öyle kontrat yapmışlar ki resmen ters kelepçe” sözleriyle sitem etmişti.

SERDAR ORTAÇ – CHLOE LOUGHNAN

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2014’te başlayan evliliklerini 2019 yılında tek celsede sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Ortaç’ın eski eşine 700 bin TL nafaka ödediği gündeme gelmişti. Sitem eden Ortaç, "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor” demişti.

JESS MOLHO – ZEYNEP MOLHO

Jess Molho ile Zeynep Molho arasında görülen boşanma sürecinde tarafların karşılıklı tazminat ve nafaka talepleri dikkat çekmişti. Zeynep Molho’nun yüksek tazminat ve nafaka talebinde bulunduğu, Jess Molho’nun ise velayet ve tazminat talepleriyle karşı dava açtığı bildirilmişti.

Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi! Gözler ünlü isimlere çevrildi

İREM HELVACIOĞLU – URAL KASPAR

2024 yılında evlenen ve 2025’te kızları Sora’yı kucaklarına alan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar’ın kısa süren evliliği anlaşmalı olarak sona ermişti. Çiftin boşanma protokolünde kızları Sora’nın velayetinin anneye verildiği, nafaka ve tazminat talep edilmediği ve soyadı konusunda anlaşma sağlandığı belirtilmişti.

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