Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adı geçen şarkıcı Yusuf Güney’in saç örneklerinde kokain tespit edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sessizliğini bozan Güney, sosyal medyadan yaptığı sert açıklamada hakkındaki suçlamaları reddederek, “Utanılacak hiçbir şey yapmadım, dönen dolapları herkes biliyor” dedi. Şarkıcının “Her şeyi anlatacağım” sözleri ise dikkat çekti.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda ifadeye çağrılan şarkıcı Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla şehir dışında olduğunu belirterek ek süre talep etmişti. Ancak bu süreçte telefonunu tamamen kapatması ve uzun süre kendisinden haber alınamaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güney, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 22 Aralık’ta verdiği ifadenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderilen şarkıcıdan kan ve kıl örnekleri alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, Yusuf Güney’in saç örneklerinde kokain tespit edildiği bildirildi. Öte yandan Yusuf Güney’in geçmişte Orkun Işıtmak’ın YouTube programına konuk olduğu ve program sırasında yalan makinesine bağlandığı görüntüler de yeniden gündeme gelmişti. Programda Güney’e, “Astral seyahatlerin sırasında madde kullandın mı?” sorusu yöneltilmiş, şarkıcı ise bu soruya net bir şekilde “Asla, hayır” cevabını vermişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU! Yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Yusuf Güney, sosyal medya hesabından sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı. Güney, “Utanılacak hiçbir şey yapmadım. Bana bunu neden yaptıklarını aklı başında olan herkes çok iyi biliyor. Dönen dolapları da, topluluk olarak geldiğimiz son noktayı da…” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Hakkındaki iddialara sert çıkan şarkıcının açıklaması şu şekilde: "Şimdi konuşma sırası ben de... Benn.! utanılacak hiçbir şey yapmadım bana bunu neden yaptıklarını da siz aklı başında olanlar çok iyi biliyorsunuz dönen dolapları da topluluk olarak geldiğimiz son noktayı da her şeyi çok iyi biliyorsunuz .

Madde kullanmış öyle astral yapmış diyen tüm beyinsizler sözüm size; Ülkenin yüzde 80'i bağımlı halde anlattıklarımın yaşadıklarımın zerresini anlatın deneyimleyin göreyim sizi zavallısınız hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar da kör ve sağırsınız. Bileceksiniz gerçekleri kabul edin etmeyin korkun susun görmezden gelin gelmeyin her şeyi anlatacağım sizlere"

