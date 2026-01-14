Oyuncu Ufuk Bayraktar, bir işletmeyi koruma bahanesiyle sahibinden para talep ettiği, isteğinin reddedilmesi üzerine ise işletme sahibine “Seni burada barındırmayacağım, görürsün” diyerek fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor. Bayraktar, söz konusu olay nedeniyle 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

'HARAÇ TALEBİYLE İŞLETMEYİ BASTI' İDDİASI

Beyoğlu’nda bir restorandan haraç talep ettiği iddiasıyla ağustos ayında gözaltına alınan 43 yaşındaki oyuncu Ufuk Bayraktar, arkadaşı Volkan Akbaş ile birlikte işletmeyi basıp iş yeri sahibi ile çalışanı darp etmekle suçlanmıştı.

Yapılan incelemelerde, Bayraktar’ın birkaç kişiyle 8 Temmuz tarihinde iş yerine giderek, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin” şeklinde tehditlerde bulunduğu ve haraç istediği ileri sürülmüştü.

İşletme sahibi parayı vermeyince, Bayraktar ve arkadaşı Akbaş tekrar işletmeye giderek bu kez 10 bin lira haraç talep ettiği öne sürülmüştü. İş yeri sahibine baskı uygulayarak haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları iddia edilen ikili, görüşmenin ardından dışarı çıkıp iş yeri sahibiyle tartışmaya devam etmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, Bayraktar ve Akbaş’ın yurtdışı çıkış yasağı konulması ve karakola düzenli imza verme şartıyla adli kontrol altında serbest bırakılmasına karar vermişti.

