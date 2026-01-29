Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan için umutlu bekleyiş sürüyor. Yapılan tıbbi incelemeler sonucunda belirlenen donör adaylarından birinin, bugün kritik etik kurul heyetinin karşısına çıkacağı öğrenildi.

Hastaneden daha önce yapılan açıklamada, Ufuk Özkan’a karaciğer nakli için geçmişte birlikte çalıştığı set arkadaşlarının da aralarında bulunduğu üç donör adayının değerlendirildiği belirtilmişti. Son bilgilere göre, bu adaylardan biriyle ilgili tıbbi testlerin büyük bölümünün tamamlandığı ifade edildi.

Ufuk Özkan için kritik gün: Donör etik kurul karşısında

GÖZLER ETİK KURULDAN ÇIKACAK KARARDA

Canlıdan organ nakli prosedürleri kapsamında, akraba dışı bağışçıların organ bağışında bulunabilmesi için zorunlu olan Etik Kurul Onayı sürecine geçildi. Etik kurulun vereceği kararın ardından, uygun bulunması halinde nakil ameliyatının önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği bildirildi.

Hasta ile dördüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunmayan donörler için devlet, sürecin tamamen gönüllü ve yasal olduğundan emin olmak amacıyla etik kurul incelemesi yapıyor.

ORGAN NAKİLLERİNDE ETİK KURUL NEDEN ZORUNLU?

Etik kurulun temel amacı, organ ticaretini önlemek ve bağışın herhangi bir maddi karşılık içermediğini tespit etmek.

Kurul ayrıca, bağışçının kararını baskı altında kalmadan ve kendi özgür iradesiyle verip vermediğini değerlendiriyor.

Bunun yanı sıra donörün, operasyonun sağlık riskleri konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediği ve bu süreci bilinçli şekilde kabul edip etmediği inceleniyor.

Son olarak, bağışçı ile alıcı arasındaki ilişkinin doğal ve şeffaf olup olmadığı araştırılarak tüm süreç kayıt altına alınıyor.

