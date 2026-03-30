Orhan Gencebay başta olmak üzere birçok sanatçıya ilhan veren usta şair ve söz yazarı Vural Şahin, mide kanaması sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberi, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Akay paylaşımında, “Orhan Gencebay’ın çok sayıda şarkısı öksüz kaldı” dedi.

Müslüm Gürses, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Coşkun Sabah tarafından şarkıları seslendirilen ve Türk müziğinin önemli isimleri için sayısız şarkı sözü yazan Vural Şahin hayatını kaybetti.

Vural Şahin hayatını kaybetti! Orhan Gencebay’ın şarkıları öksüz kaldı

“YÜREĞİME ATEŞ DÜŞTÜ”

Ölüm haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay şu sözlerle duyurdu:

“Orhan Gencebay'ın çok sayıda şarkısı öksüz kaldı! Gencebay, başta olmak üzere birçok önemli bestekara ilham veren ünlü şarkıların söz yazarı şair Vural Şahin, bu sabah saat 07.30 sıralarında mide kanaması sonucu hayata gözlerini yumdu. Yüreğime ateş düştü. Kelimeler yetmiyor, tarifi imkansız bir sızı bu. Vural ağabeyciğim, Ali Tekintüre'ye çok selam söyle.”

VURAL ŞAHİN KİMDİR?

Vural Şahin’in şiirleri ve sözleri, Orhan Gencebay, Özer Şenay, Vedat Yıldırımbora, Hüsnü Üstün, Alaeddin Şensoy, Yılmaz Tatlıses ve Yavuz Taner tarafından bestelendi.

Sanatçı, üç yıl boyunca Haftalık Müzik Magazin dergisinde “Mısraların Dili” başlıklı şiir köşesini yönetti.

1989 yılında yayımlanan TV programı “5. Mevsim”de metin yazarlığı yaptı.

Sözleri ve şiirleri, Müslüm Gürses, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Coşkun Sabah, Samime Sanay ve Emel Sayın gibi ünlü isimler tarafından seslendirildi.

