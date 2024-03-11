Yeşilçam'ın yıldızından kötü haber! Bahar Öztan entübe edildi iddiası

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan ve uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildiği iddia edildi. Oğlu Yiğit Çolak iddialar sonrası açıklama yaptı. Çolak, Bahar Öztan'ın hastanede rutin tedavisinin sürdüğünü söyledi.

“Şaşkın Milyoner”, "Doktor Civanım", "Kanlı Nigar", "Sevenler Ölmez" filmleri ile hafızalara kazınan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yoğun bakıma kaldırıldı. Uzun bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi.

DAHA ÖNCE 4 KEZ KANSERİ YENDİ

Bahar Öztan, daha önce dört kez kanseri yenmeyi başardı. Öztan son olarak bir yıl önce kolon kanserine yakalanmış ve ameliyat geçirmişti. Tedavisinin devam ettiği hastaneden sevenlerine seslen Öztan şu şöyle konuşmuştu:

“Herkese merhaba, bu videoyu size çok daha önce çekmek isterdim ama ikinci bir ameliyat daha geçirdiğim için dolayısıyla tekrar başa döndük. Neyse ki şu anda çok şükür iyiyim. Bundan önceki günler halim yoktu. Telefonu dahi elime alamamıştım. Her şey yolunda gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum.

Oğlumu, erkek kardeşimi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi, sevenlerimi, hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin her şey yolunda. İnşallah daha da iyi olacak. Hâlâ hastanedeyim. Kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım. Size kucak dolusu sevgiler. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum."

ÖZTAN'IN OĞLUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak annesinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Entübe edildiği iddialarının doğru olmadığını belirten Çolak "Annemin entübe edildiği doğru değil. Evet, hastanede standart tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda da değil. Tabii her zaman dualarınızı bekliyoruz." dedi.