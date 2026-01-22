Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Gazze’de sürdürülen çadır kent projesine yaptığı bağışla gündeme geldi. Tilbe’nin, Filistinli ailelerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen projeye 300 bin dolar (yaklaşık 13 milyon lira) bağışta bulunduğu öğrenildi.

Gazze’deki insani yardım çalışmalarına destek veren Yıldız Tilbe, maddi katkısının yanı sıra bölge yararına bir konser düzenleyeceğini de açıkladı. Düzenlenecek konserden elde edilecek gelirin, çadır kentlerde yaşayan Filistinlilerin günlük yemek ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.

300 BİN DOLAR BAĞIŞLADI

Yıldız Tilbe’nin bağışı, Kudüs Gönüllüler Derneği tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin değerli ses sanatçılarından Yıldız Tilbe, Kudüs Gönüllüleri’nin Gazze’de sürdürdüğü Çadırkent projelerine 300 bin dolarlık bağışta bulunmuştur. Bu destek sayesinde Gazze’nin iki ayrı bölgesinde tam donanımlı iki büyük çadır kentin kurulmasının finansmanı sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yıldız Tilbe’den Gazze’ye 300 bin dolarlık bağış! İki büyük çadır kent kurulacak

Açıklamada ayrıca, Tilbe’nin Gazze yararına bir konser düzenleyeceği bilgisi paylaşılırken, sanatçının yardımseverliği ve duyarlılığına dikkat çekildi. Yıldız Tilbe’nin bu katkılarıyla Gazze’deki Filistinliler için önemli bir destekçi haline geldiği vurgulandı.

YILDIZ TİLBE: HER ŞEY ALLAH RIZASI İÇİN OLSUN

Yıldız Tilbe ise "İyi ki varsınız. Her şey Allah rızası için olsun. Bizler de sizler sayesinde bazı yerlere ulaşabiliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası