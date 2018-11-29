Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarpışma 2. bölüm izle, Çarpışma 2. bölüm full izle, Çarpışma 2. bölüm tek parça izle, Çarpışma 3. bölüm fragmanı izle... 22 Kasım akşamı ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi Çarpışma, bu akşam 2. bölümü ile izleyicilerle buluşuyor! İlk bölüm reyting oranlarında zirveye oturamasa da iyi sonuçlar elde eden dizi özellikle sosyal medyada çok konuşudu ve Show TV ekranlarından sık sık ilk bölümü tekrar yayınlandı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun yer aldığı dizi, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz ve Erkan Can gibi sevilen isimlerle ve güçlü kadrosu ile oldukça iddialı. Çarpışma dizisinin konusu ise oldukça ilgi çekiyor! İntihar etmeye karar veren Kadir, hayatına bir araba kazasıyla son vermek ister. Kadir, farkında olmadan bu kaza ile hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kadir’in ölmeyi planlandığı kazaya 4 araba karışır. 4 araba, 4 hayat, 4 insan. Bu insanların hikayesini ele alan dizi, oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor! Çarpışma konusu, Çarpışma 2. bölüm full izle, Çarpışma 2. bölüm tek parça Show TV, Çarpışma Puhu izle, Çarpışma YouTube fragman, Çarpışma 3. bölüm fragmanı gibi merak edilenler haberimizde sizlerle buluşuyor.

ÇARPIŞMA 2. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE (ÇARPIŞMA 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE)

Çapışma dizisi, 22 Kasım akşamı ilk bölümü ile ekranlara geldi! Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı Çarpışma dizisi, hem sosyal medyada çok konuşuldu, hem de izleyicileri ekran başına kilitledi! İlk bölümün ardından 29 Kasım akşamı 2. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin takipçileri heyecanla bekliyorlar! İşte Çarpışma 2. son bölüm ve 3. bölüm fragmanına dair detaylar!

ÇARPIŞMA 2. BÖLÜM YAYINLANDIĞINDA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN DİZİYİ İZLEYEBİLİRSİNİZ!

ÇARPIŞMA 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇARPIŞMA 3. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN KONUSU

Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymaktadır ve çok acı çekmektedir. İntihar etmeye karar verir. Hayatına bir araba kazasıyla son vermek isteyen Kadir, farkında olmadan bu kaza ile hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kadir’in ölmeyi planlandığı kazaya 4 araba karışır. 4 araba, 4 hayat, 4 insan. Kadir, Zeynep, Kerem ve Cemre. Bu kazadan sonra kader onları bir daha asla birbirlerinden ayırmayacaktır. Kadir’in de dediği gibi: Çarpışan biz değildik, kaderlerimizdi! Yaşadığı travma nedeniyle ruhen ağır yaralı olan Kadir’i yetimhaneden de tanıdığı Zeynep iyileştirecektir ve geçmişte olduğu gibi yeniden ona aşık olacaktır. Zeynep, elinden zorla alınan kızı Aylin’e, Kadir sayesinde kavuşacaktır. Kerem ve Cemre ise büyük bir sırla birbirlerine bağlanmış iki gençtir. Cemre güçlü bir avukatlık şirketinin genç varisidir. Kerem, hiçbir şeyi olmayan, hapisten yeni çıkmış ve başına daha büyük bela açmış bir gençtir; üstelik bu yeni belanın merkezinde Cemre vardır.

ÇARPIŞMA 2. BÖLÜM PUHU TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KADİR ADALI (KIVANÇ TATLITUĞ)

İstanbul Organize Şube'de başkomiserdir. Evlidir, bir kızı vardır. İşkolik biridir, herkes onun bir gün emniyet müdürü olacağını bilmektedir. Sarıyer Sporun amigosudur, tribünde platformun üzerine çıktığı an mutludur. Tribünündekileri ve mahallesindekileri sahiplenir. Kardeşi, ağabeyi ya da bir ailesi olmadığı için sevdiklerine ağabeylik, kardeşlik yapar. Kaderini değiştiren, yaşadığı acı olay olacaktır.

ZEYNEP TUNÇ (ELÇİN SANGU)

Çarpışma'nın Zeynep'ini Elçin Sangu canlandırıyor. İşte, Çarpışma Zeynep karakteri... Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep'in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip'le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.

ÇARPIŞMA OYUNCULARI

Kadir: Kıvanç Tatlıtuğ

Zeynep: Elçin Sangu

Veli: Onur Saylak

Cemre: Melisa Aslı Pamuk

Kerem: Alperen Duymaz

Haydar: Erkan Can

Selim: Mustafa Uğurlu

Meral: Merve Çağıran

Belma: Rojda Demirer

Demir: Hakan Kurtaş

Galip: İsmail Demirci

Aslı: Sevtap Özaltun

Serpil: Gonca Cilasun

Ömer: Yıldırım Şimşek

Aylin: Gökçen Çiftçi

Deniz: Merve Nil Güder