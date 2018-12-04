Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterchef kim elendi, kim gitti? 4 Aralık MasterChef Türkiye yeni bölümünde neler oldu internetten araştırılıyor. MasterChef Türkiye'de heyecan çeyrek final bölümleriyle devam ediyor. TV8'in fenomen haline gelen yarışmasında bu hafta elenecek isim finale az bir süre kala 'MasterChef' ünvanını kazanma şansını kaybedecek! MasterChef eleme adayı olan isim kim oldu? Dün akşam MasterChef Türkiye'de eleme adayı olarak hangi isim gösterildi? Kazanan takım hangisi oldu? Türkiye'nin üç değerli şefinin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam zirve yapacakmış gibi görünüyor! Finale az bir süre kala 'MasterChef' ünvanını kaybedecek olan yarışmacı kim olacak? MasterChef elenen isim, Master şef kim gitti, Masterşef Türkiye eleme sonucu sizlerle...

MASTERCHEF KİM ELENDİ 4 Aralık? MASTER ŞEF ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef’ten elenen isim bu akşam oynanacak olan oyunlarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak. Dün akşam kırmızı takım ve mavi takımın kıyasıya rekabet içerisinde olduğu yarışmada haftanın ilk eleme adayı belirlendi! İşte o isim...

MasterChef'te dün akşam Uğur Mavi Takım, Eslem ise Kırmızı Takım kaptanları oldular. Tuzda balık pişirme yapılan oyunu ise Kırmızı Takım kazanmayı başardı ve böylelikle eleme oyununa Mavi Takım kaldı.MasterChef'te takım oyununu kaybeden Mavi Takım oyuncuları Uğur, Burcu ve Meltem arasında iki dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunların ilkini Uğur, ikincisini ise Burcu kazandı ve böylelikle haftanın ilk eleme adayı Meltem oldu...

MasterChef 4 Aralık elenen yarışmacı bu akşam belli olacak! Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MasterChef Türkiye'de heyecan 4 Aralık akşamı yayınlanan bölüm ile devam ediyor! Birkaç hafta önce formatta değişiklik yapılmış, eleme yerine final adayı belirlenmişti. Finale kalmak için yarışan isimler arasından son 4'e Burcu, Uğur, Hakan ve Kerem kalmıştı. Bu isimler arasından şeflerin seçimleri doğrultusunda finali garantileyen ilk isim Hakan oldu! Finali garantileyen Hakan, yarışmaya devam ediyor! Hakan'ın finali garantilemesiyle birlikte bu hafta Hakan dışında geriye kalan 5 yarışmacı finale giden yolda elenmemek için ter dökecekler. Geçen hafta Mehmet'in elenmesiyle birlikte 6 kişi kalşan yarışmacılar bu hafta çeyrek finalde kıyasıya rekabet halindeler! Yarı finalistler kimler olacak?

MASTERCHEF ÖNCEKİ HAFTALARDA NELER OLDU?

Rekabetin yüksek olduğu MasterChef Türkiye'de geçen hafta eleme adayları iki takım oyununu da kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları Esra, Uğur ve Meltem oldu. Yarışmada hayallerine kim veda etti? sorularının yanıtı Esra oldu...

Mavi takım hem dünkü oyunu hem de bugünkü oyunu kazanarak rakip takıma başarısını göstermiş oldu.

MasterChef'te Meltem, Uğur ve Mehmet dokunulmazlık için büyük yarışa girdi ve irmik helvasının yapıldığı zorlu yarışın sonunda dokunulmazlığı kazanan isim Mehmet oldu.

MASTERCHEF ESLEM KİMDİR? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF TÜRKİYE'YE MURAT DAMGA VURDU!

Dün akşam yayınlanan bölümde takım kaptanı belirleme yarışmasında jüri üyeleri, yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi! Mehmet, takım kaptanı olmaya hak kazanan isim oldu. Takım kaptanı olan Mehmet, karşı takıma kaptan olarak Kerem'i seçti ve takımlarını kurdular! Sonuç olarak kaybeden takım Mehmet'in takımı oldu ve eleme adayı olarak belirlenen isim Meltem oldu.

13 KASIM MASTERCHEF ELENEN YARIŞMACI...

13 Kasım Master şef Türkiye'de elenen yarışmacı bu akşam belli oluyor! İlk eleme adayı Meltem olmuştu! Bu akşam gerçekleşecek yarışmalardan sonra elenecek olan isim belli olacak! Bir yarışmacı 'MasterChef' olma hayaline veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz!

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı.

Okulunu birincilikle bitirip Güney Afrika’da çalışmaya başladı. Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği de okudu. 9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndü ve Chilai adlı restaurantın Executive Chef i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldıktan sonra Avusturalya’ya taşındı.

Restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Uzun yıllar annesinin yanında çalışan Somer Sivrioğlu, öğrendiklerinin üzerine her geçen gün eklemeler yaptı. 25 yaşında kuzeni ile birlikte Sydney’de restaurant açtı.

Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu , ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.

Sydney'li restaurant sahibi ve aşçı Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapıyor.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1974 Bolu doğumlu Yalçınkaya, kariyer yolculuğunda Fransa’dan İtalya’ya Katar’dan Almanya’ya Cruise ile Yunanistan’a kadar dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de de Bodrum’dan İstanbul’a varana dek birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.