Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL 127. BÖLÜM İZLE (DİRİLİŞ 127. SON BÖLÜM İZLE)

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 127. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN - 12 Aralık 20.00 -

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA BU HAFTA NELER OLACAK?

Gündüz, Irene sayesinde İlbilge’nin elinden kurtulmuş ve kaleye gitmişti. Ertuğrul, Kara Bela ve adamlarını alt etmiş ancak Kara Bela Dragos’la ilgili konuşmadan kendini öldürmüştü. Turgut, sandık ve anahtarın yanı sıra, Evdokya’dan Dragos’la ilgili sırrın olduğu kolyeyi alıp tekfura götürüp içindeki sırrı öğrenmesini istemişti.

Tüm bu meselelerin üzerine Emir Bahaeddin, hana gelmiş ve Ertuğrul’dan Gündüz’ü yargılanmak üzere getirmesini istemişti. Ertuğrullara Gündüz’ün yerini haber veren Covan ise ifşa olmaması için Dragos tarafından öldürülmüştü. Onun öldürüldüğü yere gelen Bamsı da Dragos tarafından hançerlenip yaralanmıştı. Turgut, tekfurla görüşmüş ve kolyedeki sırrı bulması için ona kolyeyi emanet etmişti. Tekfur ise bu sırrı öğrendiği anda Lais tarafından öldürülmüştü. Ertuğrul, tekfurun öldürüldüğünü, Gündüz’ün ise kalede tutulduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine Lais ile görüşmek için kaleye gitmiş ve Lais ondan Gündüz için fidye istemişti. Aynı zamanda Gündüz’ü fidye vererek almak isteyen İlbilge de buraya gelmişti…

Gündüz’ün kaledeki akıbeti ne olacak? Ertuğrul Gündüz’ü, Lais ve İlbilge’nin elinden kurtarabilecek mi? İlbilge, Gündüz’ü ele geçirebilmek için ne yapacak? Ertuğrul, herkese karşı nasıl bir oyun kuracak? Ertuğrul’un hamlesi ne olacak? Selcan ve oğlu obaya neden geldiler? Onların gelişiyle, bundan sonra ne olacak? Dragos’un Ertuğrul’a karşı hamlesi ne olacak? Emir Bahaeddin’in Söğüt’teki varlığı nasıl neticeler doğuracak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL ÖNCEKİ HAFTALARDA NELER OLDU?

İlbilge Hatun’un Ertuğrul’u yanlışlıkla da olsa hançerlemesinin ardından Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı. Ertuğrul, İlbilge’nin gerçek yüzünü öğrenmiş ve onunla hesaplaşmıştı. Diğer yandan Osman ile Savcı, Ertuğrul’un yetişmesiyle Dragos’un adamlarının elinden kurtulmuştu. Turgut ve Mergen, Ertuğrul’un emriyle gizli sandığın anahtarını ele geçirebilmek için Moğol komutanlarının içine sızmış, ancak sonradan ifşa olmuşlardı. Osman ve Savcı’yı bulmak için zindandan kaçan Gündüz ise, vuruşma yerine geldiğinde Dragos’un eline düşmüştü. Dragos, Gündüz’ün hançeriyle Umur Bey’i öldürmüş ve bu suçu Gündüz’ün üzerine yıkmayı başarmıştı.

Umur Bey’in Gündüz tarafından öldürüldüğünü düşünen İlbilge, bu büyük acısından sonra ne yapacak? Kayılar ile Umuroğulları arasındaki husumet, daha da derinleşecek mi? Ertuğrul, tüm bu olayların arkasında olduğunu düşündüğü Dragos’u bulabilecek mi? Dragos’un yeni tuzağı ne olacak? Gündüz, kendisini temize çıkarabilecek mi? Turgut ve Mergen, Moğolların elinden kurtulup gizli sandığın anahtarına ulaşmayı başarabilecek mi? Ertuğrul, üzerine oynanan oyunları bertaraf edip Söğüt’ün huzur ve emniyetini tesis edebilecek mi?

Kendini Çobanoğullarından olarak tanıtan ve obada herkes tarafından sevilip sayılan İlbilge’nin aslında vergi toplamakla ve Söğüt’te yurt tutmakla vazifelendirilen Umuroğulları Beyi Umur Bey’in kızı olduğu öğrenilmişti. İlbilge, babası Umur Bey ve alplarıyla obaya gelmiş, Umur Bey ise Ertuğrul’un otağına girmek istemiş fakat Gündüz tarafından boğazına hançer dayanmıştı. İlbilge bu durum karşısında nasıl bir karşılık verecek? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim nereye varacak? Gündüz, boğazına hançer dayadığı Umur Bey’e ne yapacak?

OYUNCU KADROSU YENİLENDİ!

Diriliş Ertuğrul`un yeni sezonda oyuncu kadrosunda büyük değişikliğe gidildi. Dizinin kadrosuna başarılı oyuncular İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil katıldı.

DİZİNİN OYUNCULARI

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul), Hande Soral, Hülya Darcan, İlker Aksum, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah (Hafsa Hatun), Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Osman Soykut, Lebip Gökhan, Erden Alkan, Kürşat Alnıaçık, Cem Uçar, Gülçin Santırcıoğlu, Osman Albayrak, Elif Sümbül Sert, Cenk Kangöz, Fırat Topkorur, Gülsim İlhan Ali, Sedef Şahin, Batuhan Karacakaya, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner