Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz 67. bölüm izle, Söz son bölüm izle, Söz 67. son bölüm Star TV izle, Söz 68. bölüm fragmanı izle... Söz dizisi 28 Ocak Pazartesi akşamı 67. yeni bölümü ile ekranlara geliyor! Diziseverlerin vazgeçilmezlerinden olan Söz, 3. sezonunda da ekranlarda fırtınalar estiriyor! Sağlam bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, bu yıl ikinci kez yeni bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Yavuz'u zor bir seçim bekliyor. Yavuz bu iki seçim arasından neyi seçecek? Nefesler tutuldu. Yeni sezonda Deniz Baysal, Ece Ceşmioğlu ve Sarp Akkaya gibi iddialı isimleri kadrosuna katarak kadrosunu yenileyen ve genişleten dizi, Pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitliyor. Söz 67. bölümde neler olacak? Söz dizisi 67. bölüm izle, Söz son bölüm izle, Söz tek parça Star TV izle, Söz dizisi son bölüm izle, Söz 68. bölüm fragmanı izle gibi araştırılanlar sizlerle...

SÖZ DİZİSİ 67. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ İZLEYİCİLERİNE ÜZEN HABER

Söz dizisi takipçilerini üzecek bir haber geldi. Söz dizisi, yeni bölümü televizyonda sona erdikten sonra Star TV'nin internet sitesi üzerinden full tek parça olarak yayınlanıyordu ancak geçen hafta itibariyle Söz dizisi sadece Blu TV üzerinden yayınlanacak! Televizyonda yeni bölüm sona erdikten sonra internet kullanıcıları Blu TV üzerinden son bölüme ulaşabilecekler.

SÖZ 67. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yavuz, zor bir seçim yapmak zorundadır! Yavuz ve Derya içinde bulundukları kapandan çıkmak için Dragan ve adamlarına karşı canları pahasına karşı koyarlar. Ama Dragan’ın pes etmeye niyeti yoktur, daha şiddetli bir şekilde saldırır ve bu saldırı sonucunda Derya’yı alır.

Tim, Karabatak için geldiği hapishanede kendini başka bir çıkmazın içinde bulur. Çünkü Tim’in içeride olduğunu anlayan Dragan hapishaneye baskın yapar.Derya’yı Tim’le birlikte hapishanede kıstıran Dragan, Orhan’ı ister. Yavuz, Derya’yı kurtarmak için yola çıkar ama Tim’in de hapishanede olduğundan haberi yoktur.Yavuz, Kopuk ve Turan’ın yardımıyla Derya’yı almak için harekete geçer fakat Dragan’ın yaptığı hain planının ardından Erdem ve Derya arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bir tarafta komutanı diğer tarafta sevdiği kadının hayatı söz konusudur.

SÖZ 68. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ - Fragman yayınlandığında burada ulaşabilirsiniz -

SÖZ DİZİSİ KONUSU NE?



Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yapan bir askerin nişanlısı, teröristler tarafından haince öldürülür. Üsteğmen bu olaydan sonra bütün teröristlerden nişanlısının öcünü alma kararı verir. Bu intikam ateşi ile yeni bir özel kuvvetler birliği kurulur ve bu kurulan tim anti terör timidir. Timin içinde konusunda en iyi askerler var ve bu timin başında nişanlısı öldürülen üsteğmen Yavuz yer alır.

SÖZ OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş (Üsteğmen Yavuz);

Genç oyuncu 30 Mayıs 1991 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2015 yılında Kanal D ekranlarında yaz dizisi olarak ekranlara gelen ve sezonda da devam eden Güneşin Kızları isimli dizide Ali Mertoğlu karakteri ile parlamıştır. Başarılı oyuncu ayrıca 2017 yılında çekilen Kötü Çocuk filminde de Meriç Tuna karakterine hayat vermiştir. Ayrıca Büyük Sürgün Kafkasya (Cemil), Benim Adım Gültepe (Murat) gibi dizilerde de rol almıştır.

Nihat Altınkaya (Yarbay Erdem);

Başarılı oyuncu 28 Eylül 1979 yılında Karabük’te dünyaya gelmiştir. En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Yüksek Sosyete dizisinde Avukat Levent karakterine hayat vermiştir. Ayrıca Kara Ekmek (Aslan), Karadayı (Sinan Koca) gibi çok önemli dizilerde yer almıştır.

DENİZ BAYSAL KİMDİR?



Deniz Baysal, 5 Nisan 1991, İzmir doğumlu Türk oyuncudur.

Son ve ortaokul öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Şu an Celal Bayar Üniversitesinde Uluslararası Ticaret okumaktadır.

Kariyeri



İlk olarak Derin Sular, Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Show TV'de başlayan Beyaz Yalan adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır.