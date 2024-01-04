Masterchef altın kaşık gerçek mi, değeri ne kadar, kaç gram? Masterchef kaşık gerçek altın mı?

4 Ocak 2024 14:44 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 14:51

Masterchef altın kaşık gerçek mi sahte mi? Masterchef’te yarışmacılara atılan kaşığın altın mı sahte mi olduğu merak konusuydu. İşte altın kaşığın sırrı…

MASTERCHEF ALTIN KAŞIK GERÇEKTEN ALTIN MI?

Masterchef’te şefler tarafından tabağı takdir edilesi olan yarışmacılara altın kaşık olarak tabir edilen bir kaşık verilmektedir. Altın rengindeki bu kaşık, aslında gerçek altın değildir. Masterchef yarışmasında kullanılan altın renkli kaşık sembolik olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bir değeri ve kaç gram olduğunun önemi yoktur.

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDİR, SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.