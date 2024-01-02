Masterchef şampiyonu kim oldu 2024? Masterchef bitti mi, finali kim kazandı, ne zaman bitiyor?

2 Ocak 2024 15:06 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 15:08

Masterchef All Star finali kim kazandı, şampiyon kim oldu? Masterchef’te sona gelindi. Artık yarışmacılar mutfaktaki son hünerlerini sergileyip şeflerinden en yüksek puanı şampiyon olmak için toplamaya çalışıyor. Peki, Masterchef bitti mi, ne zaman bitecek? İşte detaylar…

MASTERCHEF ŞAMPİYON KİM OLDU?

Masterchef şampiyonu çeyrek finale kalan Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra’dan birisi olacak. Çeyrek final Cuma günü yapılacak. Ardından 3 yarışmacı ile yarı finale geçilecek. Yarı finalin ardından ise Masterchef All Star 2024 şampiyonunu belirlemek üzere final yarışması yapılacak. Finalde her zaman olduğu gibi en yüksek puanı alan yarışmacı bu senenin şampiyonu olacak.

MASTERCHEF BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?

Masterchef henüz sona ermedi. Masterchef’te final 7 Ocak 2024 Pazar günü yapılacak. Finale kalan 2 yarışmacıdan biri bu senenin Masterchef şampiyonu olacak.

MASTERCHEF’TE KALAN YARIŞMACILAR

Masterchef’te geçen hafta her gün bir yarışmacı ceket giymeye ve üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Ceket giymeye hak kazanan yarışmacılar Tahsin, Hasan, Barbaros, Esra ve Sergen olmuştu. Sergen son yapılan yarışmada en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti ve çeyrek finale yükselemedi. Son yarışmada puanlar şu şekildeydi:

Tahsin: 59

Hasan: 56

Barbaros: 55,5

Esra: 55,5

Sergen: 55

Sergen’in elenmesi ile birlikte Masterchef’te şu an kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra oldu.