Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar biri büyükşehir, 10 il adayı açıklanırken, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ilde “eğilim yoklaması” ile adayların belirlenmesi görüşü ağırlık kazandı. Partinin üç büyükşehir belediye başkanlığı için bugüne kadar çok sayıda isim konuşulsa da AK Parti’nin bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 40 adayı açıklayacağını duyurması planları değiştirdi. Büyükşehirlerde ve illerde AK Parti’nin belirleyeceği aday ve özelliklerine göre hareket edecek CHP’nin, tıpkı bir satranç oyuncusu gibi hareket edeceği ve tüm adımlarını açıklanan adaylara göre yeniden planlayacağı öğrenildi. Parti, iktidar partisi adaylarının oy potansiyelini dikkate alarak aday belirleme yoluna gidecek. CHP’nin İYİ Parti ile sürdürdüğü ve sonrasında Saadet Partisi ile yapacağı “ittifak” görüşmelerinin de açıklanan adaylar doğrultusunda yeniden şekillenmesi bekleniyor.