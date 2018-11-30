Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN

BUENOS AIRES

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde Rusya ile Ukrayna arasında ara bulucu olmak için girişimde bulunacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı’ndan Arjantin’e hareketi öncesi düzenlenen basın toplantısında, G20 Zirvesi’nin ardından 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela’yı kapsayacak Latin Amerika ziyaretlerinin olacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Putin ile yaptığımız görüşmenin ana ekseninde malum şu anda aralarında Ukrayna ile devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada da bir ara buluculuk rolü üstlenebilir miyiz, bu konuyu her iki tarafla görüştük. Gerek Sayın Putin ile gerek Sayın Poroşenko ile yaptığımız görüşmeler neticesinde her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin ile Arjantin’de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız. Yine aynı şekilde Trump ile yapacağımız görüşmede de bu konuları ele alacağız.”

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmede İdlib meselesinin de ele alındığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“İdlib’i konuştuk. Geçen hafta içerisinde Millî Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız, Moskova’daydılar. Muhataplarıyla orada bu konuları etraflıca ele alarak görüşme imkânları oldu. Orada da neler yapılabilir, bunlar konuşuldu. İşin bir diğer ayağı da Menbiç meselesi. Bu konuyla ilgili de Sayın Trump’la inşallah Arjantin’de görüşmemiz olacak. Orada etraflıca, telefonda bunlara şöyle etraflıca girme durumumuz olmadı, dedik ki bunları biz sizlerle Arjantin’de daha teferruatlı görüşmemizde fayda var dedik ve Arjantin’de Sayın Trump’la da bu konuları görüşeceğiz.”

Erdoğan, Putin’in ‘Türkiye’ye ile yapılan S-400 anlaşması dolar üzerinden yapılmadı’ açıklamasıyla ilgili de “Bunun ruble, TL olup olmayacağı noktasında aramızda bir mutabakat var. Fakat Merkez Bankalarımızın nihai çalışması henüz noktalanmış değil diye biliyorum. Zaten yaklaşık bir yılımız var. Millî parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

MERKEL'İN UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

G20 Zirvesi’ne katılmak üzere Berlin’den Arjantin’e hareket eden Almanya Başbakanı Angela Merkel’in uçağı, Hollanda semalarında arıza sinyali verdi. Elektronik aksamındaki arıza sebebiyle uçak geri dönerek Köln-Bonn Havalimanı’na acil iniş yaptı. İniş sırasında havalimanında güvenlik tedbirleri alındı, itfaiye de hazır bekletildi. Merkel başka bir uçakla Arjantin’e gitti.