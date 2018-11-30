Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir’den aday çıkarmayacağını açıklayan MHP’nin, AK Parti ile yürüttüğü iş birliği görüşmelerinin seyrine göre, bazı illerde adaylarını değiştirebileceği değerlendiriliyor. MHP’de bugüne kadar 6 büyükşehir, 10 il ve 34 ilçenin belediye başkan adayı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20 zirvesi dönüşü bir araya geleceği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile son şeklini vereceği iş birliği çalışmaları alt düzeyde devam ediyor. AK Parti’den Mehmet Özhaseki ve MHP’den de Sadir Durmaz’ın bir araya gelerek yürüttüğü çalışmalar, sonrasında liderlere sunulacak.



SINIRLI DEĞİŞİM OLABİLİR

Görüşmelerinin seyrine göre MHP’nin yeni bir değerlendirme yapabileceği belirtiliyor. Bu çerçevede, listeler Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilene kadar bazı değişikliklerin olabileceği ifade ediliyor. Özellikle AK Parti’nin aday çıkarmayacağı il veya ilçelerde güçlü aday profili üzerinde çalışan MHP, hem kendi hem de AK Parti’nin tabanına hitap edecek isimleri değerlendirmeye alıyor. Ancak, her iki parti sözcülerinden gelen ‘Kimse kimsenin adayına karışmayacak’ şeklindeki açıklamalar çerçevesinde, MHP’nin aday değiştireceği illerin veya ilçelerin sınırlı olacağı kaydediliyor.



ADAYLARDAN BİRİSİ ÇEKİLEBİLİR

AK Parti ile MHP her il ve ilçeyi iş birliği görüşmelerinde tek tek analiz edecek. Hem partilerin hem de muhalefetin bölgedeki durumlarına göre güçlü tarafın desteklenmesi formülü ile sonuca gidilmeye çalışılacak. Bu durumda adaylardan birinin diğerinin lehine çekilmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.