Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede Yemen krizi ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi alındı.
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
12.12.2018 - 18:50 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 19:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede Yemen krizi ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi alındı.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
593128 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/593128.aspx
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