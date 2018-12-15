Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programı kapsamında ilk olarak Kırklareli Valiliğinde Basın açıklaması yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ersoy daha sonra, Kırklareli Valisi Osman Bilgin’i makamında ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Valilik girişinde yaptığı basın açıklamasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesinin (İZDES) uygulanmasına başlandığını belirterek; " Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' ifadeleri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizde başlattığımız vatandaş odaklı hizmet seferberliği kapsamında, bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere İZDES projesini başlattık." dedi.

Vali Bilgin’de, Bakan yardımcısı Ersoy’a, Kırklareli'ne teşriflerinden dolayı şükranlarını sunarak, "Sayın İçişleri Bakanımızın önderliğinde yapılan bu çalışma, bizlere de ışık tutacak. Kendi alanımızda göremediğimiz eksiklikler konusunda bunların giderilmesine vesile olacaktır dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un Kırklareli ziyaretinde; Jandarma Genel Komutanlığı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Tuğamiral Cengiz Fitöz, Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Hakkı SeyidoğullarI, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Osman Beyazyıldız, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsmail Aydoğan, AFAD Daire Başkanı Salih Altınay, İl Planlama Uzmanı Hakan Yıldırım ve İçişleri Uzmanı Onur Akyavaş eşlik etti.

Gerçekleşen ziyaretin ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyet Atatürk Toplantı Salonunda İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, buradaki toplantının ardından Bakanlık İcraat Sunumu ve Koordinasyon Toplantısına katılmak üzere Kırklareli Ticaret Borsası Toplantı Salonuna geçti.

Gerçekleşen toplantıların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Şehit Polis Memuru Hasan İbrik’in babası Şükrü İbrik ve Ailesini, Gazi Metin Koç ve Ailesi son olarak Şehit Jandarma Er Mustafa Kalenci’nin annesi Kezban Kalenci ve ailesini ziyaret ettiler.