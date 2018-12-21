Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, ziyaret çerçevesinde mevkidaşı Tahir Siyala’nın yanısıra Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Meşri’yle görüşecek. Bakan Çavuşoğlu'nun ayrıca Başkanlık Konseyi Başkanı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz Sarraj tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alınacağı, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.