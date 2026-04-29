Elektrikli süpürge üreticisi Dreame, 0-100 km/sa hızlanmasını 0,9 saniyede gerçekleştiren, katı hal bataryalı, gelişmiş LİDAR sistemli ve roket iticilere sahip süper otomobilini tanıttı.

Robot süpürgeleriyle bilinen ve son dönemde tanıttığı elektrikli otomobillerle adından söz ettiren Dreame Technology, Silikon Vadisi'nde düzenlenen "Dreame Next" etkinliğinde en sıra dışı modeli Nebula Next 01 Jet Edition'ı tanıttı.

Konsept aracın, 0’dan 100 km/sa hıza ulaşması sadece 0,9 saniyede gerçekleştirebildiği belirtildi. Bunu da çift katı yakıtlı roket motoruyla yapıyor. Nebula Next 01 Jet Edition’ın havacılıktan sivil kullanıma aktarılan bu sistemi, şirketin açıklamasına göre 100 kilonewton maksimum itiş gücü sağlarken, 150 milisaniyelik tepki süresi ile devreye giriyor.

KATI HAL BATARYA İLE GELİYOR

Aracın roket sistemi gibi batarya teknolojisi de dikkat çekici. Nebula Next 01 Jet Edition, sülfür bazlı tamamen katı hal batarya ile donatılmış. 450 Wh/kg’ın üzerinde enerji yoğunluğu sunan batarya, geleneksel lityum pillere kıyasla yüksek enerji yoğunluğu ve geliştirilmiş şarj güvenliği sağlıyor. Dreame, teknolojinin şu anda seri üretim için hazırlık aşamasında olduğunu ve CLTC standartlarına göre menzilinin 550 km'yi aştığını belirtti.

OTONOM SÜRÜŞ DESTEĞİ

Dreame, otonom sürüşte VLA (Vision-Language-Action) model mimarisine dayalı üçlü sistem kullanıyor. Sistem, yoğun sis, dağ yolları ve şantiyeler de dahil olmak üzere aşırı koşullarda test edilmiş.

Araçta kullanılan 4.320 hatlı DHX1 LiDAR sistemi, 4K renk desteği ile dikkat çekiyor. Sistem, 600 metreye kadar maksimum algılama menzili sunuyor. Düşük yansıtıcılıkta bile 400 metredeki nesneleri tanımlayabilir ve trafik konileri gibi küçük nesneleri 300 metrede ve küçük hayvanları 280 metrede tespit edebilir. Nebula Next 01’in kabini, yapay zeka modelleriyle proaktif hizmetler ve cihazlar arası koordinasyon sağlıyor. Bu da aracı ev robotları ve akıllı cihazlarla bağlantı kuran bir “akıllı hayat merkezi” konumuna getiriyor.

DÜNYANIN EN HIZLI OTOMOBİLİ HEDEFİ

Markanın hedefi aracı 2027 yılı itibariyle seri üretime geçirmek ve dünyanın en hızlı otomobili unvanını almak. Avrupa’da Berlin yakınlarında bir üretim tesisi kurulması planlanıyor.



