Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti’nin 39 ilçesinden 25’ini yönettiği İstanbul’da, mevcut başkanların 13’ü aday yapılmadı, 12 başkan ise yeniden aday gösterildi. Üç dönemlik 8 başkandan 2’si dışındakiler de tekrar aday olamadı. Üç ilçede ise MHP adayı desteklenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İstanbul ilçe başkan adaylarından en büyük sürpriz, üç dönemlik başkanlarla ilgili yaşandı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan liste dışı kaldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın Beykoz’a kaydırıldı. Yine üç dönemlik Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da tekrar aday yapıldı.

AK Parti’nin İstanbul adayları arasında 4 kadın listede kendine yer buldu. Sancaktepe’de Şeyma Döğücü, Adalar’da Özlem Öztekin, Kadiköy’de Özgül Özkan Yavuz ve Şişli’de de Fatma Özden Ay aday gösterildi.

Erdoğan’ın İstanbul’da büyük bir değişime hazırlandığı uzun süredir konuşuluyordu. Bu kapsamda AK Parti’nin yönettiği 25 ilçeden 13’ünde yeni isimler aday gösterilirken, 12 ilçedeki isimler yeniden aday yapıldı. CHP’nin yönettiği Silivri, Maltepe ve Beşiktaş’ta AK Parti aday çıkarmadı. Bu üç ilçede ‘Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olarak MHP’li isimlere destek verilecek.

Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Büyükçekmece’den aday gösterilirken, Cumhurbaşkanı’nın damadı Selçuk Bayraktar’ın amcası, iş adamı Salih Bayraktar ise Sarıyer adayı oldu. Bayraktar’ın adı daha önce İstanbul İl Başkanlığı için de geçmişti ancak kulislerde Bayraktar’ın ‘siyasete soğuk baktığı’ konuşulmuştu. Bayraktar’ı Erdoğan ikna ettiği belirtiliyor.

AK Parti’nin İstanbul ilçe adaylarına yönelik son rötuşların önceki gece yapıldığı öğrenildi. Büyükşehir için aday gösterilen Meclis Başkanı Yıldırım ile Erdoğan’ın geç saatlere kadar il başkanlığında adaylar üzerinde çalıştıkları öğrenildi. Ortaya çıkan listenin ‘mutabakatla’ hazırlandığı belirtildi.