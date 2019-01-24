Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP ve İYİ Parti arasından yerel seçime yönelik işbirliği görüşmeleri yarın sonuçlanacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11:30’da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu İYİ Parti Genel Merkezi’nde ağırlayacak. Saat 12:00’de Akşener ve Kılıçdaroğlu ortak basın açıklaması yapacak.