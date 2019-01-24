CHP ve İYİ Parti arasından yerel seçime yönelik işbirliği görüşmeleri yarın sonuçlanacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11:30’da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu İYİ Parti Genel Merkezi’nde ağırlayacak. Saat 12:00’de Akşener ve Kılıçdaroğlu ortak basın açıklaması yapacak.
Kılıçdaroğlu ve Akşener yarın görüşecek
24.01.2019 - 20:19 | Son Güncelleme: 24.01.2019 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İYİ Parti Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu yarın bir görüşme gerçekleştirecek.
Etiketler : Kılıçdaroğlu ve Akşener,
600074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/600074.aspx
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